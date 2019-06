Strootman staat voor transfer: ‘Aan de Eredivisie heb ik nog niet gedacht’

Het is aannemelijk dat de wegen van Kevin Strootman en Olympique Marseille komende zomer alweer gaan scheiden. De 29-jarige middenvelder bevestigt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat hij te horen heeft gekregen dat hij mag uitkijken naar een andere club. Strootman speelt sinds afgelopen zomer in Frankrijk en heeft nog een contract tot medio 2023.

“We hebben geen Europees voetbal gehaald, terwijl ze bij Marseille uitgingen van Champions League-voetbal. Dus heeft de president in een gesprek open en eerlijk gezegd: jij ben een dure kracht en zonder Champions League is dat voor ons lastig”, zegt Strootman. Olympique Marseille, afgelopen seizoen de nummer vijf van de Ligue 1, maakte een jaar geleden 25 miljoen euro over naar AS Roma, dus de middenvelder verwacht niet dat de Franse club hem voor ‘een appel en een ei’ zal laten gaan. “Het is afwachten wat de markt doet en hoe het dan verder gaat.”

Strootman werd door trainer Rudi Garcia naar Marseille gehaald, maar de oefenmeester laat de club na dit seizoen achter zich. De 43-voudig international benadrukt dat Garcia niet de enige reden was dat hij voor Marseille koos. “Bij Roma had ik niet meer het gevoel dat ze in mijn geloofden, terwijl bij Marseille iedereen dat geloof juist uitsprak. De trainer, maar ook de technisch directeur en de voorzitter. Soms heb je dat nodig. Helaas zijn de verwachtingen die we allemaal hadden dit seizoen niet uitgekomen.”

“In principe heb ik dus nog vier van mijn contactjaren te gaan. Je tekent niet ergens voor vijf jaar met de intentie om na een jaar alweer te vertrekken. Ik wil het vertrouwen wel terugbetalen en blijven en een beter tweede jaar draaien. Maar ja, daar moet je dan wel de kans voor krijgen”, aldus Strootman, die een terugkeer naar Nederland niet direct in zijn hoofd heeft. “Aan de Eredivisie heb ik nog niet gedacht. En mijn voorkeur ligt ook niet in een verhuur. Dan het liefst verkoop.”