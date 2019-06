Van Gaal: ‘Hij kan dat niet maken, omdat hij vol overtuiging is gestart’

Over de positie van Ernesto Valverde wordt veelvuldig gediscussieerd. De 55-jarige trainer loodste Barcelona naar de 26ste landstitel in de clubgeschiedenis, maar zijn toekomst in het Camp Nou lijkt ongewis. Ronald Koeman is al meer dan eens genoemd als mogelijke opvolger van Valverde. Louis van Gaal zou het echter stijlloos vinden als de bondscoach van Oranje tussentijds naar zijn oude liefde vertrekt.

“Ik vind dat hij dat niet kan maken, omdat hij vol overtuiging is gestart aan zijn project bij het Nederlands elftal. Hij kan dit wel na een cyclus doen, maar niet tussentijds: dan ben je ongeloofwaardig”, stelt Van Gaal zondag in De Tafel van Kees. De momenteel clubloze trainer was zelf tussen 2012 en 2014 de keuzeheer van Oranje en veroverde op het WK in Brazilië een zeer verrassende derde plaats.

Marco van Basten, net als Van Gaal ex-bondcoach van het Nederlands elftal, deelt de mening van zijn tafelgenoot niet. “Als ik Ronald zou zijn, zou ik het kunnen begrijpen. Barcelona, zo'n grote club met zo veel mogelijkheden, zijn club, hij heeft er jaren gevoetbald. Bondscoach zijn is ook geweldig, maar heel beperkt: het is maar een aantal keer per jaar.”

Koeman bezorgde Barcelona in 1992 de Europa Cup I door in de finale tegen Sampdoria het winnende doelpunt te maken. Zijn verbintenis met de KNVB loopt tot medio 2022 en hij voelt er zelf weinig voor om op korte termijn van baan te wisselen. Oranje is in voorbereiding op de finaleronde van de Nations League. Engeland is 6 juni de tegenstander in de halve finale. In de finale of troostfinale is Portugal of Zwitserland de opponent.