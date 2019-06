Vertonghen baalt: ‘Als je een goede penalty kan trappen, ben je topschutter’

Tottenham Hotspur kende een uiterst ongelukkige start van de Champions League-finale tegen Liverpool. Moussa Sissoko kreeg in de eerste minuut in het strafschopgebied de bal tegen de arm, waarna arbiter Damir Skomina direct naar de stip wees. Mohamed Salah verzilverde het buitenkansje vanaf elf meter en the Spurs kwamen deze tegenslag niet meer te boven. The Reds wonnen in een enigszins teleurstellende finale met 0-2.

De beslissing van Skomina zorgt voor gemengde gevoelens bij Jan Vertonghen. “Ik heb dat een tijdje geleden ook al gezegd, met deze regels krijg je vierhonderd penalty’s per seizoen. Alles lijkt een penalty. Dat zag je aan de scheidsrechter ook”, moppert de Belgische verdediger in gesprek met Sporza. “Misschien fluit hij hem niet eens, maar dan weet hij ook dat de VAR zal kijken en dat hij de strafschop dan toch moet geven. In slowmotion is alles een handsbal en alles een overtreding. Ik hoop dat de UEFA toch eens zal samenzitten met ex-voetballers, met specialisten... Als je een goede penalty kan trappen, ben je topschutter.”

Een comeback van Tottenham bleef uit. Vertonghen zag landgenoot Divock Origi kort voor tijd de tweede treffer van Liverpool aantekenen, waarmee de hoop bij het elftal van manager Mauricio Pochettino vervaagde. “Ik ben heel ontgoocheld. Ik had er mij iets anders bij voorgesteld. We hebben deze wedstrijd drie volle weken voorbereid. We hebben elk detail bekeken en alles gedaan om hier in de best mogelijke toestand te komen, maar dan begin je de match met een achterstand en krijg je de wedstrijd die je gezien hebt.”

“Dit was een hele grote kans, maar ik hoop toch ooit nog eens terug te komen”, blijft de voormalig Ajacied hoopvol naar de toekomst kijken. “Ik voel me heel goed en we hebben een super team. Het is heel moeilijk om de finale van de Champions League te bereiken. Liverpool had ook twee kansen nodig. Ik zie nog alle kansen voor ons.” Vertonghen, sinds 2012 actief in de Premier League, staat voor zijn laatste contractjaar bij de Champions League-finalist uit Londen.