‘PSG opent gesprekken met Ajax en heeft optie in Serie A’

Paris Saint-Germain heeft Matthijs de Ligt hoog op het prioriteitenlijstje geplaatst, weet Téléfoot zondag te melden. De kampioen van Frankrijk zou zelfs al hebben gesproken met vertegenwoordigers van Ajax over een eventuele transfer. Trainer Thomas Tuchel en technisch directeur Antero Henrique zijn erg gecharmeerd van de Oranje-international.

Ook Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly wordt door het Franse medium in verband gebracht met de kapitaalkrachtige topclub uit Parijs. Voorzitter Aurelio De Laurentiis weet echter dat PSG over een groot budget beschikt en zet in op een transferbedrag van boven de honderd miljoen euro. Koulibaly ligt goed in de markt, want de Senegalees international werd onlangs in de Engelse media genoemd als mogelijke aanwinst van Manchester United.

De Ligt leek lange tijd op weg naar Barcelona, maar andere opties blijven zich aandienen. Naast PSG is ook Manchester United nog steeds in de race. The Mancunians hebben echter als nadeel dat ze de Ajax-verdediger geen Champions League-voetbal kunnen bieden. Manchester City is door de exorbitante salariseisen van zaakwaarnemer Mino Raiola waarschijnlijk geen optie meer. De kampioen van Engeland lijkt daarom te opteren voor Harry Maguire, de centrale verdediger van Leicester City, die een minder uitgebreid eisenpakket heeft.

De Ligt ligt bij Ajax vast tot medio 2021 en zijn transferwaarde lijkt boven de tachtig miljoen euro te liggen. De begeerde mandekker bereidt zich met het Nederlands elftal voor op de Final Four van de Nations League. Op 6 juni is Engeland de tegenstander in de halve eindstrijd. In de finale of troostfinale volgt een ontmoeting met Portugal of Zwitserland.