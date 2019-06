Neymar deelt pikante WhatsApp-berichten en lijkt onschuld aan te tonen

Neymar heeft in een video op Instagram duidelijk gemaakt dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan verkrachting. Een vrouw beschuldigt de 27-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain van verkrachting in een hotel in Parijs medio mei, maar de buitenspeler stelt dat er sprake is van vooropgezet plan om hem af te kunnen persen.

De vader van Neymar én de entourage van de wereldster lieten al weten dat de Braziliaan onschuldig is. In een lange video op Instagram stelt Neymar dat hij in de val is gelokt. De aanvaller deelt enkele WhatsApp-berichten die hij en de vrouw in kwestie naar elkaar hebben verstuurd. Uit deze berichten zou blijken dat de vrouw juist aandrong op seks met Neymar.

Neymar deelt ook foto's van het WhatsApp-gesprek waarop te zien is dat hij en de vrouw na de zogenaamde verkrachting nog op vriendelijke wijze met elkaar communiceerden. "Vanwege de afpersing, ben ik nu genoodzaakt om mijn leven nu te delen. Ik hoop dat de onderzoekers deze berichten zullen lezen en kunnen concluderen wat er is gebeurd", aldus de Braziliaan.

Een deel van de conversatie ging volgens de onthulde berichten van Neymar als volgt: Neem iets mee voor mijn zoon, zijn naam is Lucca, hij is groot fan van jou. Neymar: 'Ik zal wat meenemen, heel veel kleding.' Kom en scheur ze (kleding, red.) af." Ook na de seks zou de vrouw pikante berichten hebben gestuurd naar Neymar, wat erop duidt dat de seks vrijwillig was.

In een van de laatste gesprekken wil de vrouw zelfs dat Neymar naar haar hotel komt alvorens zij op de vliegtuig terug naar Brazilië stapt. Neymar wordt gevraagd om wat wijn en een speaker mee te nemen, zodat hij haar voor het laatst kan bevredigen. Deze berichten lijken dus aan te tonen dat Neymar onschuldig is en dat de vrouw een slaatje probeert te slaan uit deze kwestie.