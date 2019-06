Van Gaal zaait verwarring: ‘De media hebben besloten dat ik gestopt ben’

Louis van Gaal zit sinds zijn ontslag bij Manchester United zonder club en hij heeft meerdere keren aangegeven dat hij gestopt is als trainer. Toch lijkt er nog een opening te zijn voor een terugkeer van de oud-bondscoach langs de lijn. Zondag laat hij bij De Tafel van Kees weten dat hij niet wil uitsluiten dat hij ooit nog terugkeert als trainer.

“De media hebben besloten dat ik gestopt ben. Maar je moet nooit nooit zeggen in het voetbal”, aldus Van Gaal, die aangeeft dat hij dat besluit van de media heeft opgevolgd. Hans Kraay jr. reageert verrast en vraagt of de oud-trainer van onder meer Ajax en Barcelona toch niet gestopt is. “Ik ben wel gestopt, dat is toch duidelijk? Maar het wil niet zeggen dat ik over vijf jaar nog steeds die gedachte heb. Er is al heel veel moois voorbij gekomen. Maar volgens mij ben ik duidelijk geweest. Ik ben zelf beslissend.”

Vorig jaar liet Van Gaal bij het televisieprogramma Zomergasten weten dat hij gestopt was. Hij wilde op zijn 55ste al stoppen, maar de inmiddels 67-jarige Van Gaal was 10 jaar langer werkzaam als trainer. In 2018 kreeg hij een mooie aanbieding, die hij uiteindelijk weigerde. "Die job was op mijn lijf geschreven. Als ik alleen op de wereld zou zijn, zou ik het gedaan hebben, maar ik ben niet alleen op de wereld. Mijn vrouw Truus heeft in 1997 een wereldjob voor mij opgezegd."