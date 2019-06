Van Gaal en Bosz kritisch op niveau finale: ‘Dan is Ajax heel wat anders’

Tottenham Hotspur en Liverpool hebben zaterdagavond niet kunnen imponeren tijdens de Champions League-finale. Louis van Gaal laat zondag bij De Tafel van Kees weten dat hij op voorhand had verwacht dat het duel niet van een hoog niveau zou zijn. Peter Bosz denkt dat het een leukere en betere wedstrijd was geweest als Ajax in de finale had gestaan.

“Ik denk dat een finale bijna nooit heel goed of mooi is”, aldus Van Gaal, die in 1995 met Ajax de Champions League won. “Ik had me er zelf op ingesteld dat het een minder mooie wedstrijd zou zijn. Het zijn natuurlijk twee teams die elkaar kennen, dus dan wordt het altijd een tactische strijd. Maar die strijd werd omver geworpen na 24 seconden. Na de 0-1 werd het voor Liverpool makkelijker. Zij konden daardoor de rust bewaren.”

Over het niveau was Van Gaal niet te spreken. “Dan is Ajax heel wat anders”, klinkt het. De finale in Madrid kon ook Bosz niet bekoren. “Voor ons was het leuker geweest als Ajax gespeeld had. Ajax zou beter gevoetbald hebben dan wat we gisteren hebben gezien.” Kenneth Perez herinnert Bosz aan de Europa League-finale van 2017, waarin Ajax ook niet goed speelde. “Dat klopt, twee jaar geleden was het net zo slecht. Maar dit Ajax is twee jaar verder, met veelal dezelfde jongens. In grote wedstrijden stond Ajax er altijd, dat hebben we gezien in bijvoorbeeld Turijn en Madrid.”

Ook Marco van Basten kon niet genieten van de finale. “Door de spanning werd er voorzichtiger gespeeld. Het is vreemd dat een scheidsrechter zo vroeg in de wedstrijd met zo’n situatie de wedstrijd bepaalt”, doelt hij op de strafschop voor Liverpool. “Hands? Het is maar net wat je wil zien. Is het aangeschoten? Hij kreeg de bal via zijn borst op zijn arm, dus zeg het maar. Maar ik vond Liverpool verreweg beter en het is volkomen terecht dat ze gewonnen hebben.”