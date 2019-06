Mohamed Salah is blij met Danny Makkelie en consorten: ‘Ik ben fan’

Liverpool legde zaterdagavond beslag op de Champions League door tweemaal te scoren tegen Tottenham Hotspur: 0-2. Mohamed Salah nam de eerste goal voor zijn rekening, nadat arbiter Dominar Skomina een penalty aan Liverpool had gegeven na een handsbal van Moussa Sissoko. Salah is blij dat de arbitrage op deze manier handelde.

Veel tv-kijkers vroegen zich af of het wel een terechte strafschop was, daar Sissoko nauwelijks tijd had om te reageren op de pass van Sadio Mané. Danny Makkelie was zaterdagavond de VAR en vond de beslissing van Skomina om een strafschop te geven te billijken. “Volgend seizoen hebben we ook weer de VAR. Ik ben er fan van”, reageert Salah bij BT Sport.

“Iedereen is gelukkig nu. We hebben een finale gewonnen. Het is onze tweede finale op rij en ik heb negentig minuten mogen spelen”, glimlacht de Egyptenaar. “Iedereen was geweldig, er is niet één persoon die beter was dan de ander. Het hele team was briljant.” Ook aanvalspartner Mané vond de winst van de Champions League een echte teamprestatie.

“Er komt nog meer aan”, waarschuwt de aanvaller op de clubsite over de wens van Liverpool om nog meer prijzen te pakken. “We zijn nu trots en erg gelukkig met deze trofee. De droom is werkelijkheid geworden. Alisson Becker verrichtte enkele geweldige reddingen. We zijn blij dat hij erbij is. Hij maakt ons nog beter. Ik vind hem de beste ter wereld.”