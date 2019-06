Mourinho kritisch op onherkenbare Kane: ‘Hij speelde verstoppertje’

José Mourinho heeft geen goed woord over voor het optreden van Harry Kane in de met 0-2 verloren Champions League-finale tegen Liverpool. De spits van Tottenham Hotspur was hersteld van zijn enkelblessure en verscheen voor het eerst sinds 9 april weer in de basis. Kane kwam er niet aan te pas in de duels met Virgil van Dijk en volgens Mourinho speelde de aanvaller 'verstoppertje'.

Volgens Mourinho liet Kane zichzelf nauwelijks zien. “Tottenham had 61 procent balbezit en schoot geen enkele keer op doel, dat is de realiteit. Ze leden vaak slordig balverlies en konden daardoor niet in hun spel komen”, aldus de Portugees bij beIN Sports. “Harry Kane verstopte zich constant. Normaal gesproken laat hij zich uitzakken, komt hij tussen de linies te spelen en is hij aanspeelbaar. Normaliter is hij de speler die zichzelf laat zien in het strafschopgebied, kapt en draait, maar daar was niets van te zien.”

Onvoldoende voor Georginio Wijnaldum; twee mannen van de wedstrijd

Jermaine Jenas, oud-speler van Tottenham, zag ook dat Kane geen voet aan de grond kreeg. “Maar het zal voor Kane altijd ontzettend moeilijk zijn tegen de beste centrumverdediger ter wereld: Virgil van Dijk. Hij gaf Kane geen centimeter ruimte”, schrijft hij voor de Daily Mail. “Je zag dat hij niet fit genoeg was. Ze hoopten op die ene kans, waarmee hij het verschil kon maken. Maar die kans kwam nooit.”

Jenas vond dat Tottenham een redelijke wedstrijd speelde, maar dat het ontbrak aan rust tijdens belangrijke momenten. “Liverpool speelde niet goed, maar waren aanvallend ontzettend gevaarlijk. Misschien hebben ze dat te danken aan de ervaring van de verloren finale van vorig seizoen. Ze wisten hoe ze deze wedstrijd moesten winnen. Het is hoe dan ook een geweldig toernooi geweest voor Tottenham.”