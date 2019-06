Waar en wanneer wordt het duel om de UEFA Super Cup gespeeld?

De strijd om de UEFA Super Cup gaat dit jaar tussen Champions League-winnaar Liverpool en Chelsea, de winnaar van de Europa League. Met het duel om de Super Cup wordt het nieuwe Europese seizoen 2019/20 geopend. Voor het eerst sinds 2008 wordt de wedstrijd gespeeld zonder een Spaanse ploeg. Vorig seizoen was Atl├ętico Madrid te sterk voor Real Madrid.

De Europese Super Cup wordt gespeeld op woensdag 14 augustus. De UEFA heeft nog niet naar buiten gebracht hoe laat het duel van start gaat. De wedstrijd wordt gespeeld in het Vodafone Park in Istanbul, het onderkomen van Besiktas. Het stadion biedt plaats aan 41.188 toeschouwers. Het is voor het eerst dat de Super Cup wordt gespeeld in Turkije.

Chelsea plaatste zich als eerste voor de Super Cup door in de finale van de Europa League met 4-1 te winnen van Arsenal. Na de 2-0 overwinning op Tottenham Hotspur in de finale van de Champions League, plaatste ook Liverpool zich. The Reds krijgen een bonus van 3,5 miljoen euro vanwege de kwalificatie voor de Super Cup. De winnaar van de prijs verdient 1 miljoen euro.