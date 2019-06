Andrea Pirlo spijkerhard: ‘Hij was verschrikkelijk, zijn houding was niet juist’

Liverpool won zaterdagavond de Champions League door in de finale met 0-2 te winnen van Tottenham Hotspur. Divock Origi mocht van manager Jürgen Klopp in de tweede helft invallen en besliste het duel door namens the Reds de 0-2 binnen te knallen. Andrea Pirlo vond de invalbeurt van Origi echter tegenvallen.

De oud-middenvelder van onder meer AC Milan en Juventus stelt bij Sky Italia vast dat de Belg met een verkeerde instelling het veld betrad. “Hij was verschrikkelijk. Als hij niet had gescoord, hadden ze hem een standje moeten geven. Hij viel slecht in, zijn houding was niet de juiste in een Champions League-finale. Ik vond echt niet goed.”

Pirlo vond dat de supporters van Liverpool een cruciale rol speelden in het Wanda Metropolitano in Madrid. “De wedstrijd is ook gewonnen door de fans van Liverpool. Tottenham toonde geen persoonlijkheid. Er was ook weinig kwaliteit op het middenveld. Liverpool verdiende de zege, zeker na zo'n fantastisch seizoen. Maar ook lof voor het publiek”, besluit de analist.

Origi was na afloop euforisch over de winst van de Champions League. "Dit is ongelooflijk. Een Champions League winnen is zo zwaar", zei de aanvaller tegenover TNT. "We hebben het vandaag als team, samen met de fans, geflikt. We hebben ons steeds verbeterd en hebben nu een mix van talent en ervaring. Vandaag was het vooral genieten en dat hebben we gedaan."