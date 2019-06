Neymar ontkent verkrachting en is ‘in de val gelokt’

Neymar ontkent dat hij onlangs een vrouw in Parijs heeft verkracht. De vrouw, die de Braziliaan via Instagram heeft leren kennen, heeft in São Paulo aangifte gedaan vanwege de vermeende verkrachting. Het incident zou op 15 mei hebben plaatsgevonden in een hotel in Parijs. De aanvaller van Paris Saint-Germain ontkent de aantijgingen.

Een vriend van Neymar zou na wat eerste berichten via Instagram vliegtickets hebben geboekt voor de vrouw, die de dribbelaar in hotel Sofitel Paris Arc de Triomphe zou hebben ontmoet. Neymar zou dronken zijn geweest en tegen de wil van de vrouw seks hebben gehad. De vrouw ging twee dagen later terug naar Brazilië. Ze was te aangeslagen en bang om dat in Parijs te doen.

Het management van Neymar heeft via de website van de aanvaller een reactie gegeven. De entourage van Neymar stelt dat er niets klopt van de beschuldiging van verkrachting. Neymar zou slachtoffer zijn van een afpersingspoging. Men rept over 'onrechtvaardige beschuldigingen' en gaat ontlastend bewijs overleveren aan de politie.

De vader annex zaakwaarnemer van Neymar laat bij TV Bandeirantes weten dat zijn zoon onschuldig is. "Als we de waarheid niet snel kunnen laten zien, zal er een sneeuwbaleffect ontstaan in het publieke domein. We zullen als het moet WhatsApp-gesprekken tussen Neymar en de vrouw openbaren, want het is duidelijk dat hij in de val is gelokt”, aldus Neymar senior.