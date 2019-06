Virgil van Dijk bescheiden: 'Messi hoort de Ballon d'Or te winnen'

Virgil van Dijk kan na de eindzege in de Champions League terugkijken op het beste seizoen uit zijn loopbaan. De verdediger van Liverpool won in Engeland verschillende individuele prijzen voor zijn uitstekende spel en zaterdagavond werd hij door de UEFA verkozen tot man van de wedstrijd. Volgens bookmakers en Engelse media heeft de Oranje-international een goede kans om de Ballon d’Or te winnen. Van Dijk zou het graag willen, maar vindt dat Lionel Messi de prijs hoort te krijgen.

De aanvoerder van het Nederlands elftal werd door de spelersvakbond al verkozen tot PFA Player of the Year, terwijl hij later ook door de media en fans werd gekozen tot Premier League Player of the Season. Van Dijk schakelde met Liverpool het Barcelona van Messi uit in de Champions League en na de overwinning op Tottenham Hotspur in de finale van het miljardenbal werd de mandekker gelinkt aan de Ballon d’Or. Van Dijk kan de eerste verdediger worden die er met de prijs vandoor gaat sinds Fabio Cannavaro in 2006.

“Ik vind Messi de beste speler ter wereld. Hij hoort de Ballon d’Or te winnen”, aldus Van Dijk na afloop van de 0-2 overwinning op Tottenham in de finale van de Champions League. “Ik ben daar niet mee bezig. Maar als ik win, dan neem ik de prijs graag in ontvangst. Maar Messi hoort te winnen. Hij is de beste speler ter wereld, ook al stond hij niet in de finale.”

De eindzege in de Champions League is de bekroning voor een sterk seizoen van Liverpool. Toch hoopt Van Dijk het volgend seizoen nog beter te doen. Hij hoopt met the Reds de Premier League te kunnen winnen. “We moeten hongerig zijn. We sluiten dit seizoen af met de Champions League, maar in juli begint iedereen weer op nul”, aldus Van Dijk tijdens de persconferentie. “We moeten weer de strijd aangaan met Manchester City. We zijn ambitieus en willen dit soort avonden vaker meemaken.”