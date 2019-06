Frank de Boer heeft koppositie in zicht na nieuwe zege Atlanta United

Atlanta United heeft in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw drie punten gepakt in de Major League Soccer. Voor eigen publiek waren the Five Stripes met 2-0 te sterk voor Chicago Fire. Door de achtste overwinning van het seizoen is de ploeg van trainer Frank de Boer gestegen naar de tweede plaats op de ranglijst in de Eastern Conference van de MLS.

De thuisploeg kwam al na twaalf minuten spelen op voorsprong in het Mercedes Benz Stadium. Na goed voorbereidend werk van de Argentijnse verdediger Franco Nicolás Escobar, wist Gonzalo Martínez met een slimme steekbal zijn ploeggenoot Joseph Martínez vrij voor de keeper te zetten. Laatstgenoemde maakte geen fout en prikte de 1-0 tegen de touwen.

Diezelfde Martínez zou ook voor de 2-0 zorgen. Op slag van rust werd de voorsprong verdubbeld door de spits uit de ploeg van De Boer. Terwijl Chicago Fire op zoek was naar de gelijkmaker, sloeg Martínez toe vanuit de counter. Hij draaide knap weg van zijn tegenstander, waarna hij vrij door kon naar het doel van de opponent. Oog in oog met de Duitse doelman Kenneth Kronholm tekende de Atlanta-spits voor zijn tweede doelpunt van de avond.

In de tweede helft kwam de overwinning geen moment meer in gevaar. Door de zege klimt Atlanta United naar de tweede plaats. Koploper DC United heeft een punt meer, maar speelde al wel twee wedstrijden meer dan het team van De Boer. Over ruim drie weken komt Atlanta pas weer in actie in de competitie. Op donderdag 27 juni wacht het duel met Toronto FC, de nummer zeven van de Eastern Conference.