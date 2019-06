Tottenham likt wonden: 'Het is onmogelijk je op zo'n moment voor te bereiden'

Tottenham Hotspur likt de wonden na de verloren Champions League-finale van zaterdagavond tegen Liverpool (0-2). Manager Mauricio Pochettino toont zich na afloop een groot verliezer, maar baalt evenwel van de manier waarop Tottenham zich het kaas van het brood liet eten door Liverpool.

De Londenaren liepen al na twee minuten voetballen achter de feiten aan, na een benutte stafschop van Mohamed Salah. "Het is helaas onmogelijk om je op zo'n moment voor te bereiden. Op voorhand verwacht je niet dat je na een minuut al achter staat", treurt Pochettino na afloop voor de camera van BT Sport. "Dat maakte het een mentaal zware finale, die voor ons ging om leren en ervaring opdoen."

Uiteindelijk gingen the Spurs met 0-2 onderuit, na ook nog een laat doelpunt van Divock Origi. "Ik ben trots op de manier waarop mijn team gevochten heeft. We gingen op zoek naar de gelijkmaker en in de tweede helft hebben we goed gespeeld", vervolgt de Argentijnse oefenmeester. "Na de 1-0 hebben we meteen ons strijdplan gewijzigd. Dat is lastig voor de spelers, maar ik ben trots op mijn spelers en op de fans."

Pochettino besluit met de felicitaties voor Liverpool. "De lat ligt enorm hoog op dit niveau en vandaag was het niet genoeg wat we lieten zien. Dat is jammer, maar een finale wil je altijd opnieuw meemaken. Ik hoop dat we weer gaan bouwen en zo snel mogelijk weer in de finale van de Champions League staan."