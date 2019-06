Van der Gijp tipt ‘perfecte’ Ajacied voor Jürgen Klopp na finale

Liverpool schreef zaterdag de Champions League op zijn naam, maar aan het elftal valt volgens René van der Gijp nog wel een en ander te verbeteren. Er ging in de finale tegen Tottenham Hotspur (0-2 zege) nagenoeg geen dreiging uit van het middenveld, merkt de analist na de wedstrijd op bij Veronica. Een speler als Donny van de Beek zou daar volgens Van der Gijp verandering in kunnen brengen.

"Donny van de Beek zou een perfecte speler zijn voor dit Liverpool", concludeert de oud-aanvaller. "Jürgen Klopp heeft een middenvelder nodig met veel loopvermogen, die nooit verzaakt en ook nog scorend vermogen heeft. Zouden de middenvelders van Liverpool vandaag een keer op doel geschoten hebben? Ik denk het niet, ze zijn amper in de buurt geweest."

"Ze moeten het altijd maar van die voorste drie hebben", doelt Van der Gijp op Sadio Mané, Mohamed Salah en Roberto Firmino. De score werd in de tweede minuut geopend door Salah, waarna invaller Divock Origi de wedstrijd in de slotfase besliste. "Van de Beek is met zijn manier van spelen wel een speler voor Klopp. Die heeft waarschijnlijk geen trek in types als James Rodríguez."

Van de Beek heeft een contract tot de zomer van 2022 bij Ajax. Vrijdag werd de dynamische middenvelder door The Times in verband gebracht met Arsenal en Tottenham Hotspur. The Spurs zijn naar verluidt bereid een bedrag van om en nabij de vijftig miljoen euro neer te leggen voor Van de Beek.