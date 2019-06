Bijzondere onderscheiding voor Van Dijk na finale: ‘We hebben het geflikt!’

Virgil van Dijk legde zaterdagavond met Liverpool beslag op de Champions League. The Reds rekende in Madrid dankzij treffers van Mohamed Salah en Divock Origi met 0-2 af met Tottenham Hotspur en wonnen het miljardenbal zo voor de zesde keer in de clubhistorie. Van Dijk werd door de UEFA uitgeroepen tot man van de wedstrijd en straalde na afloop van oor tot oor.

"Geweldig, geweldig. We hebben het geflikt, ongelofelijk!", zo was de eerste reactie van de Nederlandse verdediger. Van Dijk was na afloop zichtbaar geëmotioneerd en had dan ook moeite om de juiste woorden te vinden. "Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. We hebben er heel hard voor gewerkt, want het was een lastige wedstrijd. Fantastisch dat het uiteindelijk lukt."

Liverpool nam met de overwinning op Tottenham Hotspur revanche voor de verloren Champions League-finale van vorig seizoen tegen Real Madrid (3-1). Van Dijk stelt dat het elftal van manager Jürgen Klopp zich in een jaar goed ontwikkeld heeft. "We zijn gegroeid als spelers en als groep. We werken hard voor elkaar."

De international van het Nederlands elftal had tot slot mooie woorden over voor de supporters van Liverpool, die in groten getale aanwezig waren in het Wanda Metropolitano in Madrid. "Ik ben er trots op dat ik met deze jongens en voor deze fans mag spelen. Dit is hopelijk nog maar het begin voor ons", besluit Van Dijk.