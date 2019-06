Vrouw beschuldigt Neymar van verkrachting in hotel in Parijs

Neymar wordt door een nog onbekende vrouw beschuldigd van verkrachting, zo meldt UOL Esporte zaterdagavond. De vrouw heeft in São Paulo aangifte gedaan van de vermeende verkrachting, die op 15 mei zou hebben plaatsgevonden in een hotel in Parijs. De aanvaller van Paris Saint-Germain heeft zelf nog niet gereageerd op de aantijging.

In haar aangifte claimt de vrouw dat ze Neymar leerde kennen via Instagram. Na het uitwisselen van persoonlijke berichten zou een vriend van Neymar, die Gallo wordt genoemd, vliegtickets hebben geboekt zodat de vrouw naar Parijs kon om Neymar te ontmoeten. Gallo regelde een kamer voor de vrouw in hotel Sofitel Paris Arc de Triomphe, zo klinkt het.

Om 20.00 uur zou Neymar dronken zijn aangekomen bij het hotel. Volgens de vrouw gedroeg de international zich agressief, nadat ze elkaar aanvankelijk nog streelden. Uiteindelijk had hij seks met de vrouw tegen haar wil in, zo verklaart ze. Op 17 mei zou de vrouw zijn teruggekeerd naar Brazilië. Ze was bezorgd om de gevolgen als ze naar buiten zou treden met haar verhaal, maar besloot dat vrijdag alsnog te doen.

Tien dagen na de vermeende verkrachting meldde Neymar zich bij de selectie van Brazilië. Hij verliet de training dinsdag voortijdig met pijn aan de knie, maar trainde vrijdag en zaterdag weer mee. Brazilië speelt op 6 en 9 juni oefenduels met respectievelijk Qatar en Honduras en vervolgens wacht in eigen land het toernooi om de Copa América. In de groepsfase nemen de Goddelijke Kanaries het op tegen Bolivia, Venezuela en Peru.