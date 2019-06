Mourinho en Wenger bundelen krachten: ‘Het is niet eerlijk, wel de realiteit’

De Champions League-finale tussen Tottenham Hotspur en Liverpool wordt zaterdagavond in de studio van beIN Sports geanalyseerd door José Mourinho en Arsène Wenger. De twee vochten in het verleden als trainers de nodige prestigestrijdjes met elkaar uit, maar bundelen zaterdagavond samen de krachten in Madrid. Mourinho en Wenger wijzen vlak voor de finale in het Wanda Metropolitano in Madrid op het mentale aspect dat komt kijken bij het spelen van een finale.

Mourinho won als trainer tweemaal de Champions League; Wenger verloor in 2006 als coach van Arsenal de finale van het miljardenbal van Barcelona. "Het is belangrijk dat je je als trainer optimistisch opstelt tegenover je spelersgroep. Als je de finale van de Champions League haalt, is er namelijk geen enkele reden om niet optimistisch te zijn. Als je de finale haalt, dan is dat omdat je iets goed gedaan hebt", zo benadrukt Mourinho.

Wenger stelt dat het voor een trainer belangrijk is om zijn spelersgroep vooraf te kalmeren. "Je moet de druk die je zelf ervaart niet aan de spelers tonen. Het is belangrijk om in de voorbereiding geen grote fouten te maken", zegt de Fransman. Wenger veronderstelt dat Mauricio Pochettino voor een dilemma heeft gestaan, vanwege de blessure die aanvalsleider Harry Kane de afgelopen zeven weken buitenspel hield. "Neem nou de situatie met Kane: is hij fit of niet? De spelers zetten zelfs de fysio onder druk", verzekert Wenger.

"Je weet als trainer niet meer wie je kunt vertrouwen, want voor een finale is iedereen zogenaamd fit en voelt iedereen zich goed. Je moet de juiste keuzes maken, de beste spelers opstellen en het verder zo simpel mogelijk houden", vervolgt de ex-trainer van Arsenal. "Je hebt bovendien te maken met de problematiek van de angst, de angst om te falen. Als je het veld betreedt, zie je een trofee en dan pas besef je dat het ook mogelijk is dat de tegenstander de finale wint. Je moet de juiste balans vinden: angst moet plaatsmaken voor zelfvertrouwen. Het is niet eenvoudig, want beide teams weten: als ze vandaag verliezen, zal het seizoen uitgelegd worden als een mislukking."

"Dat is eigenlijk niet eerlijk, maar het is wel de realiteit", vult Mourinho aan. "Ik denk dat het niet eerlijk is om te zeggen dat één van deze ploegen gefaald heeft bij een nederlaag. Dat geldt vooral voor de managers. Beide managers zitten volgens mij nu vier jaar bij hun club en in die tijd hebben ze beiden nog geen prijs weten te pakken. Eén van hen zal vandaag verliezen, terwijl de ander met een prijs naar huis gaat. Het is niet eerlijk dan te zeggen dat de één geweldig is, terwijl de ander gefaald heeft. Het is niet eerlijk, maar het is wel de realiteit."