Recordaantal toeschouwers zwaait Oranje met knappe overwinning uit

Het Nederlands vrouwenelftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het WK winnend afgesloten. Voor het oog van 30.640 toeschouwers in het Philips Stadion, een record voor een wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen, boekte Oranje zaterdagavond een 3-0 overwinning op Australië. Het vroege uitvallen van Kika van Es vormde echter een smet op de overwinning.

Oranje koos niet voor een ‘makkelijke’ tegenstander in de uitzwaaiwedstrijd: Australië staat iets hoger op de FIFA-ranglijst (zesde om achtste) en is een vaste gast op de mondiale eindrondes. De ploeg van voormalig NAC Breda-aanvaller Ante Milicic maakte het Oranje ook allesbehalve eenvoudig in Eindhoven. Toch zocht Oranje halverwege de wedstrijd de kleedkamer op met een voorsprong. Vlak voor rust kopte Shanice van de Sanden bij de tweede paal raak na een vrije trap van Sherida Spitse: 1-0.

Oranje-speelster verlaat veld in tranen en vreest voor nieuw drama

Kika van Es moest de strijd al na tien minuten staken met een polsblessure. Lees artikel

Het was een welkome opsteker. De eerste helft begon met treurig nieuws: linksback Van Es verliet huilend het veld met een polsblessure, waarvan de ernst nog onduidelijk is. Later in de eerste helft waren er zorgen om Vivianne Miedema, die op het veld ging zitten en daarna zelf de zijlijn opzocht. Uiteindelijk kon de aanvalster toch verder. Oranje kwam meermaals goed weg: Hayley Raso wist geen raad met een goede kans, Chloe Logazo volleerde rakelings naast en Desiree van Lunteren werkte de bal tegen de eigen lat.

In de tweede helft bleek Miedema meer dan fit: ze ontving de bal kort na rust aan de rand van het strafschopgebied en stelde zichzelf na een knappe passeerbeweging in staat om er 2-0 van te maken. Miedema is na 58 doelpunten voor Oranje nog maar een treffer verwijderd van recordtopscorer aller tijden Manon Melis. Met een snoeiharde volley bepaalde Shanice van de Sanden de eindstand op 3-0. Het vizier gaat nu op het WK; op dinsdag 11 juni speelt Oranje de eerste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland.