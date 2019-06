Kane keert na zeven weken terug; Wijnaldum krijgt nu wél het vertrouwen

Harry Kane heeft zaterdagavond vanaf 21.00 uur een basisplaats in de finale van de Champions League tussen Tottenham Hotspur en Liverpool. De aanvaller is volledig hersteld van een enkelblessure en gaat in Madrid zijn eerste minuten maken sinds 9 april, toen hij in de kwartfinale uitkwam tegen Manchester City. De entree van Kane gaat ten koste van Lucas Moura, die Tottenham met een hattrick tegen Ajax naar de finale van de Champions League schoot.

Het al dan niet meespelen van Kane was het grootste thema omtrent de opstellingen in de dagen voor de finale. Trainer Mauricio Pochettino wilde er vrijdag op de persconferentie niets over kwijt, al waren er al signalen dat de spits op tijd fit zou zijn. Kane vormt een aanvalsduo met Heung-Min Son. Verder staan drie ex-Eredivisionisten in de basisopstelling: Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Christian Eriksen.

De twee Nederlanders van Liverpool hebben ook een basisplaats. Virgil van Dijk staat achterin en Georginio Wijnaldum krijgt een plek op het middenveld. In de vorige Champions League-wedstrijd tegen Barcelona (4-0) begon Wijnaldum op de bank en werd hij met twee doelpunten de grote man achter de comeback. Zijn basisplaats in Madrid betekent dat James Milner plaats moet nemen op de bank.

Opstelling Tottenham Hotspur: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Winks, Alli, Eriksen; Kane, Son

Opstelling Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané