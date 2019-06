Huntelaar adviseert pronkende Büttner; Warner Hahn op vakantie met verloofde

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Alexander Büttner showde deze week via Instagram zijn imposante wagenpark. Klaas-Jan Huntelaar komt uit dezelfde omgeving als de verdediger van Vitesse en voorzag hem in de commentsectie van een goedbedoeld advies: 'Spaar een beetje pik..'





Jack Grealish is een van de meest markante voetballers van Engeland. De 23-jarige aanvallende middenvelder van Aston Villa werd in 2015 al eens tijdens een stapavond gefotografeerd terwijl hij dronken op straat lag en kwam nadien nog enkele keren in het nieuws vanwege zijn strapatsen buiten het voetbalveld. Grealish kan daarnaast echter ook vreselijk goed voetballen en geniet momenteel van een welverdiende vakantie, nadat hij Aston Villa eind vorige maand als aanvoerder naar de Premier League loodste.





Die Engelsen zijn ook overal: John Terry, assistent-trainer bij Grealishs club Aston Villa, is uitgewaaid naar Portugal.





Warner Hahn en Marrit Nicolai zijn bekenden van deze rubriek. De doelman van sc Heerenveen ging in april op zijn knieën voor Nicolai, met wie hij een dochter heeft. Het stel is momenteel met vakantie op Ibiza en lijkt zich meer dan uitstekend te vermaken op het Spaanse eiland.





Ongever 2000 kilometer verderop ontspant voormalig AZ-speler Marko Vejinovic in Griekenland met wederhelft Sophie Fleur Naber.





Erik Pieters en partner Nermina Mekic vertoefden afgelopen week in de stad van de liefde: Parijs.





Graziano Pellè onderhoudt een afstandsrelatie met Viktória Varga. De Italiaanse spits is in China actief voor Shandong Luneng, terwijl Varga voor haar werkzaamheden als model Europa als uitvalbasis heeft. De twee genieten dan ook optimaal van de momenten waarop zij samen zijn, zoals deze week.





Ooit benieuwd geweest hoe de familie van Pepe eruitziet? De echtgenote van de spijkerharde verdediger van FC Porto, Ana Sofia Moreira, verspreidde deze week via Instagram een vertederend familieplaatje!





Voor Real Madrid-middenvelder Isco zijn het spannende tijden. Vriendin Sara Sálamo is namelijk hoogzwanger, waardoor het stel spoedig een kleine kan verwachten. Isco heeft uit een eerdere relatie overigens al een zoon (swipe naar rechts!).