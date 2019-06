Jasper Cillessen erkent: ‘Ik heb niet zo veel zin in die wedstrijd’

Met frisse tegenzin gaat Jasper Cillessen zaterdagavond met zijn ploeggenoten van het Nederlands elftal de finale van de Champions League tussen Liverpool en Tottenham Hotspur bekijken. “Ik heb niet zo veel zin in die wedstrijd”, erkent de doelman in gesprek met het ANP, in aanloop naar de Nations League-duels. “Wij hadden daar met Barcelona moeten staan.”

Cillessen zal zich tijdens de finale net zo voelen als Matthijs de Ligt, Daley Blind, Frenkie de Jong en Donny van de Beek, de voetballers van Ajax die zich diep in blessuretijd door Tottenham Hotspur in de halve eindstrijd lieten uitschakelen. “Natuurlijk gun ik Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum wel die Champions League. Maar ik had hem natuurlijk liever zelf gewonnen”, stelt hij.

Cillessen zat op de bank, toen zijn Barcelona in de uitwedstrijd tegen Liverpool een ogenschijnlijke veilige voorsprong van 3-0 verspeelde. “Liverpool speelde goed. Ze hebben met 4-0 gewonnen, maar wij hebben dat duel vooral verloren", verzekert de Oranje-international. "We haalden ons niveau niet. Daarom zal ik die finale met gemengde gevoelens bekijken.”

Oranje is in het Portugese Lagos bijeen om zich voor te bereiden op de halve finale van de Nations League, donderdag in Guimaraes. Drie dagen na de halve finale tegen de Engelsen wacht voor Oranje nog een finale of wedstrijd om de derde plaats tegen Portugal of Zwitserland. Het Nederlands elftal traint tot en met dinsdag in Lagos.