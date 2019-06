Ajax Onder-19 viert landstitel na winst in hervat kampioenduel

Ajax Onder-19 heeft de landstitel gewonnen. De gestaakte kampioenswedstrijd tussen het team van John Heitinga en het Feyenoord Onder-19 van Dirk Kuyt werd zaterdag uitgespeeld op sportcomplex de Toekomst in Amsterdam en eindigde in 2-0, dankzij goals van Brian Brobbey en Naci Ünüvar. Feyenoord had aan een gelijkspel genoeg gehad om zich in de leeftijdscategorie tot kampioen van Nederland te kronen.

De 'miniklassieker' werd een week geleden na ruim een halfuur spelen gestaakt na een opstootje op de tribune. Ouders en kennissen van spelers van Feyenoord werden belaagd door fans van Ajax. Na een korte afkoelperiode besloot de scheidsrechter het duel niet meer te hervatten omdat de veiligheid van spelers en hun meegereisde familieleden en kennissen niet voldoende kon worden gewaarborgd.

Het duel werd zaterdag achter gesloten deuren hervat, vanaf de 31e minuut. In het restant van de eerste helft ging het spel op en neer en trof Ajax, dat eerder deze week ook de beker pakte, vijf minuten voor de onderbreking het doel. Na een een heerlijke pass van Anass Salah-Eddine werd Joey Korevaar omspeeld door Brobbey, die het leer uit een moeilijke hoek over de doellijn werkte: 1-0.

In de tweede helft werd de sfeer wat grimmiger en had Ajax de beste kansen om het scorebord opnieuw in beweging te krijgen. Zo voorkwam Koorevaar na een klein uur spelen dat Sontje Hansen voor de 2-0 kon zorgen. Tien minuten later viel de tweede treffer alsnog. Na een slimme hakbal van Hansen kon Ünüvar de bal tegen de touwen schieten en was het duel definitief gelopen. In de liefst acht minuten blessuretijd kreeg Wouter Burger een tweede gele kaart voor aanmerkingen op de arbiter.