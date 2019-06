Nederlands elftal leeft in Lagos met fitte selectie toe naar duel met Engeland

Het Nederlands elftal leeft met een fitte selectie toe naar de halve finale van de Nations League van komende donderdag tegen Engeland. Bondscoach Ronald Koeman had zaterdag op een training in het Portugese Lagos de beschikking over 21 internationals.

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum ontbreken nog. Het tweetal strijdt zaterdagavond met Liverpool in een finale met Tottenham Hotspur om winst van de Champions League. De spelers van Oranje gaan dat duel gezamenlijk in het spelershotel bekijken. Als Ajax zich had geplaatst voor de eindstrijd dan waren Koeman en zijn internationals naar Madrid gevlogen.

Van Dijk en Wijnaldum melden zich maandag in het zuiden van Portugal. Drie dagen na de halve finale tegen de Engelsen wacht voor Oranje nog een finale of wedstrijd om de derde plaats tegen Portugal of Zwitserland. Het Nederlands elftal traint tot en met dinsdag in Lagos. Koeman en zijn spelers vertrekken woensdag richting Guimaraes, waar het duel met Engeland op het programma staat. De eindstrijd van de Nations League wordt zondagavond in Porto afgewerkt, de troostfinale een paar uur eerder in Guimaraes.

De supporters van het Nederlands elftal zijn donderdag in de minderheid. De KNVB rekent op ongeveer 4500 fans in Guimaraes. De Engelse voetbalbond (FA) verwacht dat er ruim 20.000 supporters naar het noorden van Portugal komen. Estádio D. Afonso Henriques biedt plaats aan circa 30.000 fans. De halve finale tussen Nederland en Engeland is zo goed als uitverkocht.

De meeste Nederlandse fans komen donderdag vanaf 12.00 uur Portugese tijd bijeen in Parque da Cidade, in het centrum van Guimaraes. Voor hen wordt een Oranje-fanzone ingericht. De Nederlandse fans willen vanaf 17.30 uur met zijn allen binnen drie kwartier naar het stadion lopen. De aftrap van de halve finale is om 19.45 uur plaatselijke tijd. In Nederland is het dan 20.45 uur.