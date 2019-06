Dood van José Antonio Reyes (35) laat Sergio Ramos in shock achter

José Antonio Reyes is zaterdag omgekomen bij een verkeersongeluk in Sevilla. De ex-speler van onder meer Arsenal, Real Madrid, Atlético Madrid en Sevilla was 35 jaar. Reyes speelde sinds begin dit kalenderjaar voor Extremadura, dat uitkomt op het tweede niveau van Spanje. Voetbalzone zet een aantal condoleances uit de voetbalwereld op een rijtje.

Sevilla, de club van zijn leven, bracht het nieuws over het overlijden van José Antonio Reyes de wereld in. "We kunnen geen triester nieuws aanbieden. Onze geliefde José Antonio Reyes is om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Rust in vrede."





No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 1 juni 2019

Stads- en generatiegenoot Sergio Ramos kon het slechte nieuws over zijn goede vriend niet geloven. "Kapot. Gesloopt. Ik heb hier geen woorden voor. Al mijn liefde voor de familie. We zullen je altijd herinneren, vriend! Rust in vrede, broer."





Roto. Destrozado. No tengo palabras. Todo el cariño a la familia. ¡Siempre te recordaremos, amigo! DEP hermano https://t.co/RKxTsdZlTl — Sergio Ramos (@SergioRamos) 1 juni 2019

Al snel betreurden diverse (ex-)clubs en bonden het overlijden van José Antonio Reyes





Hoy es un día muy triste para toda la familia perica. Ha fallecido nuestro exjugador José Antonio Reyes. Desde el RCD Espanyol de Barcelona queremos expresar nuestro más sentido pésame y trasladar todo nuestro apoyo a la familia y al @SevillaFC.#RCDE | #EspanyoldeBarcelona pic.twitter.com/Qf1lW0kwrY — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) 1 juni 2019

El Córdoba Club de Fútbol lamenta comunicar el fallecimiento de José Antonio Reyes tras un accidente de tráfico. Eres, fuiste y serás por siempre parte de nuestra historia. Descansa en paz. pic.twitter.com/GQl4trtp54 — Córdoba CF (@Cordobacfsad) 1 juni 2019

El #RealBetis se une al dolor de la familia sevillista por la pérdida de su canterano José Antonio Reyes y envía sus más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz. pic.twitter.com/nEzHExUP7E — Real Betis Balompié (@RealBetis) 1 juni 2019

La RFEF se suma a las muestras de dolor por el fallecimiento de José Antonio Reyeshttps://t.co/zclMfKeKNe pic.twitter.com/P8Q6Ct9wU8 — RFEF (@rfef) 1 juni 2019

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that our former player Jose Antonio Reyes has died in a traffic collision in Spain. Jose Antonio Reyes: 1983-2019 Rest in peace, Jose ?? pic.twitter.com/AT6rLFutvI — Arsenal FC (@Arsenal) 1 juni 2019

A Família Benfiquista apresenta as mais sentidas condolências pelo falecimento de José António Reyes.



? https://t.co/le0rzVfsAW pic.twitter.com/SoLlAVGHg8 — SL Benfica (@SLBenfica) 1 juni 2019

Comunicado oficial: José Antonio Reyes

El @realmadrid siente una profunda consternación y tristeza por el fallecimiento del que fuera jugador de nuestro club, José Antonio Reyes.

Tweet (1/2) pic.twitter.com/fAs1lGxmWG — Real Madrid C.F.? (@realmadrid) 1 juni 2019

Dit artikel wordt aangevuld.