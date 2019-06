‘Ik wilde eigenlijk blijven, maar Ajax kon het bod van Liverpool niet weigeren’

Liverpool neemt het zaterdagavond in de finale van de Champions League op tegen Tottenham Hotspur en voor Ryan Babel wordt dat een bijzondere wedstrijd. De Oranje-international speelde in het verleden vier jaar voor the Reds en koestert nog altijd warme gevoelens voor zijn voormalige werkgever: “Nadat ik daar vertrok, ben ik altijd Liverpool-fan gebleven”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

Babel had zelfs ver na zijn vertrek bij Liverpool nog goed contact met de club en onlangs stond hij als speler van Fulham tegenover zijn voormalige werkgever op het veld: “Dit jaar scoorde ik thuis tegen Liverpool en toonde ik mijn respect door niet te juichen. Achteraf hoorde ik dat er in het Liverpool-vak ook voor me werd geklapt. Dat is toch prachtig?”, gaat hij verder.

Babel maakte op negentienjarige leeftijd voor zeventien miljoen euro de overstap van Ajax naar de Engelse grootmacht: “Ik wilde het liefst nog een jaar in Amsterdam blijven, maar Liverpool wilde me direct inlijven en Ajax kon dit bedrag niet weigeren.” De aanvaller begon nog veelbelovend aan zijn periode op Anfield, maar slaagde er in de seizoenen erop nooit in om een onbetwiste basisspeler te worden.

Dat is zijn collega-internationals Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum wel gelukt en Babel heeft veel contact met de twee. Babel noemt Van Dijk ‘dé man achterin’ bij de formatie van trainer Jürgen Klopp, terwijl hij ook blij is dat Wijnaldum zo’n belangrijke rol speelt: “Hij is niet alleen een goede jongen, maar ook een fantastische prof. Dat hij thuis tegen Barcelona niet speelde, was een teleurstelling. Als je er dan inkomt en zo’n impact hebt, dan ben je een grote. Ik heb voor Gini staan juichen voor mijn tv.”