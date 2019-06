Oud-international José Antonio Reyes (35) overleden na auto-ongeluk

José Antonio Reyes is zaterdagochtend om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Verschillende Spaanse media en zijn oude club Sevilla brengen het nieuws naar buiten dat de 35-jarige aanvaller is overleden na een botsing op de snelweg tussen Sevilla en Utrera, de stad waar hij oorspronkelijk vandaan kwam.

Reyes begon zijn loopbaan bij Sevilla, waar hij op zestienjarige leeftijd debuteerde in de hoofdmacht. In 2004 volgde een overstap naar Arsenal en in Engeland pakte hij onder meer de landstitel. In het seizoen 2006/07 werd hij op huurbasis bij Real Madrid eveneens kampioen van Spanje. De buitenspeler verdedigde daarna nog de kleuren van Alético Madrid en Benfica, voordat hij in 2012 weer terugkeerde op het oude nest bij Sevilla.

In de vier jaar die zijn tweede periode bij los Rojiblancos duurde won hij driemaal de Europa League en bereikte hij met zijn ploeg in 2016 ook de finale van de Copa del Rey. De 21-voudig international van Spanje vertrok daarna naar Espanyol en speelde de afgelopen jaren nog voor Córdoba en het Chinese Xianjian Tianshan Leopard.

Reyes streek begin dit jaar weer neer in Spanje, om met Diego Capel, zijn voormalige ploeggenoot bij Sevilla, bij Extremadura te gaan spelen. Zijn contract bij de Spaanse tweedeklasser zou eind deze maand aflopen.