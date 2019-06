Vervanger De Gea kost Manchester United zestig miljoen

Stoke City wenst een kleine 34 miljoen euro te ontvangen voor Jack Butland. De doelman staat in de belangstelling van AFC Bournemouth en Crystal Palace. (Daily Express)

Manchester City heeft twee alternatieven voor Rodri op het oog. Als het niet lukt om de middenvelder van Atlético Madrid te strikken, komen Tanguy Ndombélé van Olymique Lyon en Marcos Llorente van Real Madrid in beeld. (Manchester Evening News)

Ferran Torres speelt volgend seizoen mogelijk in de Premier League. De aanvaller van Valencia, die 28 miljoen euro moet kosten, staat hoog op het lijstje bij Arsenal en Leicester City. (Daily Mail)

Het doek dreigt te vallen voor Mesut Özil. Arsenal is zelfs bereid om een percentage van het loon van de middenvelder op zich te nemen om een transfer mogelijk te maken. (Daily Express)