‘James Rodríguez ziet reünie met ‘mentor’ in Italië wel zitten’

James Rodríguez speelde de afgelopen twee seizoenen op huurbasis bij Bayern München, maar het begint er steeds meer op te lijken dat der Rekordmeister niet van plan is om de koopclausule van 42 miljoen euro in de huurovereenkomst met Real Madrid te lichten. De Colombiaan botste in het voorbije jaar regelmatig met coach Niko Kovac en technisch directeur Hasan Salihamidzic en Bayern liet eerder al weten hem niet definitief over te willen nemen om hem alleen maar door te verkopen.

James keert normaal gesproken dus weer terug naar Real Madrid, waar hij het seizoen voor zijn vertrek veelal op de bank zat en met Zinédine Zidane dezelfde trainer tegenkomt die eerder weinig vertrouwen in hem toonde. Een oude bekende is echter mogelijk bereid om de spelmaker een uitweg te bieden, daar Carlo Ancelotti volgens AS zijn voormalige pupil graag naar Napoli zou willen halen. James kende onder de Italiaanse oefenmeester zijn beste periode in het Santiago Bernabéu en het was ook op voorspraak van Ancelotti dat hij in de zomer van 2017 naar Bayern kwam.

De ervaren oefenmeester heeft de middenvelder nu geïdentificeerd als het ontbrekende ingrediënt om volgend seizoen een serieuze gooi te kunnen doen naar de Italiaanse landstitel en hij krijgt steun van Napoli-preses Aurelio De Laurentiis. James, Ancelotti en De Laurentiis staan alle drie vierkant achter een verhuizing van de Colombiaan naar het Stadio San Paolo en Napoli hoopt zijn goede relatie met Real Madrid nog een keer te gelde te kunnen maken.

I Partenopei pikten in het verleden José Callejón, Raúl Albiol en Gonzalo Higuaín al voor relatief schappelijke bedragen op in Madrid en willen dit nog een keer voor elkaar krijgen. Real Madrid wenst naar verluidt wel meer dan de 42 miljoen die met Bayern werd overeengekomen te ontvangen voor James, maar de club wil aan de andere kant ook weer geen grote risico’s nemen. De kans blijft anders bestaan dat het de komende twee seizoenen het salaris van een speler moet betalen die waarschijnlijk een groot deel van de tijd op de bank zal zitten.