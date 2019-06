Torres blikt vooruit op finale: ‘Je moet de geluksfactor aan je zijde hebben'

Liverpool en Tottenham Hotspur nemen het tegen elkaar op in de finale van de Champions League. Fernando Torres, oud-spits van The Reds en enkelvoudig winnaar van de Champions League, blikt in dit exclusieve interview vooruit op het Engelse onderonsje dat in zijn stad Madrid gespeeld gaat worden.

