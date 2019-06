‘Wie er komt of weggaat bij Ajax, moet voor mij niet uitmaken’

Liverpool en Tottenham Hotspur treffen elkaar zaterdagavond in de finale van de Champions League, maar het had weinig gescheeld of the Spurs waren in de halve eindstrijd uitgeschakeld door Ajax. Een doelpunt van Lucas Moura diep in de blessuretijd moest eraan te pas komen om de Londenaren toegang tot de finale te verschaffen en die goal zorgt nog altijd voor pijnlijke herinneringen in Amsterdam.

Middenvelder Dani de Wit zou de wedstrijd tegen Tottenham in de Johan Cruijff ArenA heel graag nog een keertje willen spelen: “Ik denk als we die pot tegen Tottenham nog tien keer spelen, dat we hem tien keer eruit slepen, maar het mocht niet zo zijn. Ik weet nog niet of ik de finale ga kijken, waarschijnlijk ga ik hem wel kijken als voetballiefhebber. Maar wel met pijn in de maag”, blikt hij terug in gesprek met Ajax1.

De Wit kan ondanks de dramatische uitschakeling in het miljardenbal verder wel terugkijken op een mooi seizoen: “Het was een fantastisch seizoen, beter dan we van tevoren hadden verwacht. Ik heb mijn minuten in de Champions League gemaakt. Heb de beker gewonnen en we zijn kampioen geworden met Ajax en dat in mijn eerste jaar bij het eerste.”

De middenvelder vervulde dit seizoen vooral de rol van invaller en hij hoopt in de aankomende voetbaljaargang een volgende stap te kunnen zetten. Een, al dan niet tijdelijk, vertrek is dus wat hem betreft niet aan de orde: “Ik ga gewoon voor mijn kansen, ik blijf gewoon bij Ajax. Wie Ajax dan haalt of wie er dan gaat moet voor mij niet uitmaken, ik moet het gewoon laten zien na de zomerstop. Ik moet mezelf bewijzen en dan gaan we zien hoeveel minuten ik krijg.”