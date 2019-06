Verbeek: ‘Hij heeft zich toen laten gaan, clubliefde bestaat nauwelijks nog’

John Stegeman greep dinsdag met Go Ahead Eagles op dramatische wijze naast promotie naar de Eredivisie. De oefenmeester haalde zich vervolgens een dag later de toorn van de achterban van de Deventenaren op de hals door de overstap te maken naar PEC Zwolle, waar hij de opvolger wordt van de naar Feyenoord vertrokken Jaap Stam. Gertjan Verbeek vindt het echter een goede zaak dat Stegeman zich niet door de sentimenten tegen heeft laten houden.

“Zwolle is stabieler en daar zijn ook meer mogelijkheden. Dat de supporters concurreren, is niet doorslaggevend geweest. En dat is terecht, want diezelfde supporters vragen na drie nederlagen gewoon om het ontslag van de trainer”, vertelt Verbeek in gesprek met de Stentor. “Een trainer dient voor zichzelf op te komen en een pad uit te stippelen waarop hij zich kan ontwikkelen, anders wordt hij ingehaald.”

Verbeek vindt dat een deel van de ‘schuld’ ook bij Go Ahead ligt, dat een clausule in het contract van Stegeman op liet nemen die een overstap naar een Eredivisie-club mogelijk maakte: “Dan moet je ook met dit scenario rekening houden. Roodgeel hart? Tja, voortschrijdend inzicht hè. John heeft zich te veel laten gaan toen hij dat zei. Clubliefde bestaat nauwelijks nog.”

Volgens de voormalig trainer van onder meer sc Heerenveen, Feyenoord en FC Twente, die in het Australische Adelaide United onlangs een nieuwe club vond, is het voetbal van tegenwoordig een ‘keiharde business’: “Als je een slechte serie neerzet, krijg je ontslag, toont niemand medeleven en als je voor hun auto verschijnt, gaat er bij wijze van gas bij.”

