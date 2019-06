‘Ik kan de emoties na de wedstrijd tegen Ajax nog altijd niet omschrijven’

Tottenham Hotspur speelt zaterdag zijn allereerste Champions League-finale en de Londenaren plaatsten zich niet zonder slag of stoot voor die eindstrijd. In de kwartfinales leek het doek al te vallen tegen Manchester City voordat een laat doelpunt van Sergio Agüero werd afgekeurd wegens buitenspel, terwijl Lucas Moura in de halve finale Ajax in rouw dompelde met een goal diep in de blessuretijd. Voor Jan Vertonghen was de Europese campagne een achtbaanrit die hij nog steeds niet helemaal scherp voor ogen heeft.

“Hoe we hier gekomen zijn, dat maakt eigenlijk niet zo veel uit. We staan er, we gaan de Champions League-finale spelen”, glimlacht hij in gesprek met de NOS. “Niemand kan deze Champions League nog voorspellen. Ik denk ook niet dat iemand zich nog aan een voorspelling zal wagen”, gaat hij verder over de finale tegen Liverpool.

“Ik verwacht een intense wedstrijd, van beide kanten. Wij hebben veel honger en zin. Hopelijk komt er een verdiende winnaar en zijn wij dat.” Voor Vertonghen waren de ontmoetingen met Ajax extra speciaal, aangezien de Belgische stopper zijn doorbraak beleefde in Amsterdam: “Ik heb superveel sympathie voor de club. Ik ken heel veel mensen daar.”

“De emoties... die kan ik nog altijd niet helemaal omschrijven. Hoe het er precies aan toe is gegaan, vanaf het fluitsignaal tegen City tot en met het laatste fluitsignaal in de Johan Cruijff Arena. Een gekkenhuis.” Vertonghen verwacht dat hij na afloop van het seizoen even de tijd zal moeten nemen om alles op een rijtje te zetten: “Alles zat in deze campagne, ook voor mij persoonlijk. Het maakt het alleen nog maar mooier dat we hier nu staan.”