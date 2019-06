‘Heel veel mensen vinden dat ik niet voor Oranje geselecteerd moet worden’

Ryan Babel speelde tussen 2011 en 2017 geen interland voor het Nederlands elftal, maar door zijn goede spel bij Besiktas stond toenmalig bondscoach Dick Advocaat twee jaar geleden toch weer op de stoep voor de aanvaller. Onder diens opvolger Ronald Koeman is Babel wederom een vaste klant in de selectie, maar hij blijft merken dat er een bepaalde scepsis overheerst als zijn naam naar voren komt in de Nederlandse media of onder het Oranje-publiek.

“Ik hoef het ook niet onder stoelen of banken te steken, maar rond mijn persoon is er een bepaalde – ik noem het – hmmmmm”, legt hij uit in gesprek met De Telegraaf. “Doordat ik het laat zien, speel ik in het Nederlands elftal. Maar ik weet dat heel veel mensen vinden dat ik niet moet worden geselecteerd. Dat voel ik gewoon bij fans en media.” Babel merkt het ‘gevoel van hmmmmm’ niet bij Koeman, maar heeft wel het idee dat zijn naam nooit wordt genoemd als Oranje een goede wedstrijd op de mat heeft gelegd.

De aanvaller speelde naar eigen zeggen negen ‘steengoede’ interlands, voordat hij in de laatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland wat minder goed voor de dag kwam en gelijk ‘zijn kop eraf ging’: “Elke voetballer speelt om waardering te krijgen. Maar de buitenwacht is kennelijk niet van me gecharmeerd. Dan kun je op je handen gaan staan, maar als ze je niet mogen, dan mogen ze je niet. Ik heb niet de gunfactor. En nee, ik ben niet zielig. Maar ik wil wel mijn gevoel uitspreken.”

Babel hoopt echter nog voor een ommekeer te kunnen zorgen. De momenteel transfervrije aanvaller merkte ook in Engeland scepsis toen hij in de winter neerstreek bij Fulham. Die negatieve mening sloeg in het halfjaar erop echter om en vanwege zijn goede spel werd hij uiteindelijk beschouwd als een van de beste winterversterkingen van het seizoen: “Misschien, heel misschien, kan ik de sceptici in Nederland nog overtuigen. Mijn droom is bij Oranje te blijven, belangrijk te zijn voor Oranje op het EK en zo mijn interlandcarrière af te sluiten. Ik laat me er niet door leiden in mijn clubkeuze. Maar het zou een mooi verhaal zijn…”