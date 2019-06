Kluivert kijkt terug op overstap: ‘Mensen hebben altijd een mening’

Justin Kluivert maakte in de zomer van vorig jaar de veelbesproken overstap van Ajax naar AS Roma. Terugkijkend op zijn eerste seizoen in Italië is de buitenspeler kritisch op zichzelf. Als hij door Voetbal International gevraagd wordt naar welk cijfer hij zichzelf seizoen zou geven, komt de jeugdinternational met ‘een zesje’ op de proppen. “Er is ruimte voor verbetering”, aldus Kluivert.

De twintigjarige aanvaller werd door Ajax voor maximaal 22,75 miljoen euro verkocht aan Roma. In zijn eerste seizoen kwam Kluivert tot 29 competitiewedstrijden, waarvan 14 keer als basisspeler. In de Champions League kwam hij vijfmaal in actie, terwijl hij in alle competities goed was voor twee doelpunten. Hij is kritisch op zichzelf. “Een zesje, iets hoger misschien iets hoger. Er is ruimte voor verbetering, zo kijk ik er altijd naar, positief. Ik heb zin in volgend seizoen, om het veel beter te gaan doen”, aldus Kluivert, die streng voor zichzelf is. “Ik heb een droom en die wil ik bereiken. Met een zesje nemen we geen genoegen. Ik vind het belangrijk om steeds het beste uit jezelf te halen, om uiteindelijk de absolute top te halen.”

Kluivert heeft naar eigen zeggen een leerzaam jaar achter de rug. “Ik heb veel mooie momenten meegemaakt, maar ook mindere momenten. Maar ik denk dat dat wel hoort bij zo'n eerste seizoen. Alles is anders, je maakt alles voor het eerst mee. Het ging goed en soms slecht, maar ik ben blij hoe het is gelopen. Ik weet hoe het volgend seizoen beter moet”, aldus de aanvaller, die vrijdagavond met Jong Oranje met 5-1 te sterk was voor het Olympisch elftal van Mexico.

Toen Kluivert besloot te vertrekken bij Ajax kreeg hij veel kritiek te verwerken. Dat Ajax zo sterk presteerde in de Champions League, was voor sommigen een teken dat Kluivert misschien wel het verkeerde besluit heeft genomen. “Ze hebben gelijk dat Ajax een topseizoen heeft gedraaid, maar mensen zullen altijd een mening hebben over de keuzes die je maakt. Niet alleen in het voetbal, ook in andere dingen. Uiteindelijk moet je je hart volgen en honderd procent gaan voor wat jij denkt dat goed voor je is. Dat ben ik aan het doen en zal ik ook altijd blijven doen.”