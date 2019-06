‘De top drie van Premier League komt dan niet voor mij, wél voor Wijnaldum’

De finale tussen Liverpool en Tottenham Hotspur wordt vanavond met speciale interesse gevolgd door Dirk Kuyt, Leroy Fer, Daryl Janmaat en Giovanni van Bronckhorst. Waar Kuyt hoopt op een zege voor Liverpool vanwege zijn verleden bij de club, hopen de andere drie dat the Reds winnen vanwege het meespelen van Georginio Wijnaldum. “Het zou voor het Nederlandse voetbal ook fantastisch zijn als Wijnaldum en Van Dijk met die beker in hun handen staan”, aldus Kuyt.

Fer heeft net als Kuyt een voorkeur voor Liverpool. “Gini moet die beker winnen. Het was gewoon prachtig om mijn maatje zo te zien schitteren in de halve finale tegen Barcelona”, aldus de transfervrije middenvelder, doelend op de twee goals van Wijnaldum na zijn invalbeurt op Anfield. Na de 3-0 nederlaag in het Camp Nou wist Liverpool op eigen veld met 4-0 te winnen.

Wat was dat genieten. Tweemaal scoren, in zo'n grote wedstrijd”, reageert Janmaat, die in het seizoen 2015/16 samenspeelde met Wijnaldum bij Newcastle United. “De top drie van Premier League komt dan niet voor mij, maar wél voor Wijnaldum. Bij Liverpool heeft hij meteen weer stappen vooruit gezet, zoals dat hele elftal dat de laatste jaren blijkbaar kan. Ik gun Wijnaldum de Champions League enorm.”

Janmaat stond bij the Magpies ook op het veld met Tottenham Hotspur-middenvelder Moussa Sissoko. “Ik speelde rechtsback en had Sissoko voor mij. Hoe hij tegen Ajax tekeer ging, was echt indrukwekkend. Sissoko is een goeie gozer, maar nu moet Wijnaldum winnen”, aldus de verdediger. Ook Van Bronckhorst hoopt op een overwinning voor Wijnaldum. “Wijnaldum leverde een enorme bijdrage aan het bereiken van de finale. Als voetballiefhebber heb ik van hem en van Liverpool genoten. Hij en zijn ploeggenoten moeten die beker winnen.”