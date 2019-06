‘Brands klopt namens Everton aan bij Lyon en start onderhandelingen’

Everton is zeer geïnteresseerd in Bertrand Traoré. Volgens L’Équipe is de club uit de Premier League de onderhandelingen gestart met Olympique Lyon over een eventuele overgang van de ex-Ajacied. Hoewel de aanvaller het afgelopen seizoen niet meer zeker was van een basisplaats, zal Lyon hem niet zonder slag of stoot laten gaan. Het contract van de 23-jarige Traoré loopt nog door tot de zomer van 2022.

Hoewel hij niet zijn beste seizoen uit zijn loopbaan achter de rug heeft, is technisch directeur Marcel Brands geïnteresseerd in Traoré. L'Équipe schrijft dat Lyon een bod van Everton niet direct naar de prullenbak zal verwijzen. Wanneer het juiste bedrag op tafel komt, is de nummer drie van het afgelopen seizoen in de Ligue 1 bereid om mee te werken met een transfer. Traoré heeft een wisselvallig seizoen achter de rug en is niet populair bij de achterban van de club. Na twee seizoenen kan er daarom een einde komen aan de samenwerking tussen beide partijen.

Traoré, goed voor 7 doelpunten en 2 assists in 34 wedstrijden het afgelopen seizoen in de Ligue 1, is geen onbekende in de Premier League. De ex-speler van Vitesse stond lange tijd onder contract bij Chelsea en speelde tien competitiewedstrijden voor the Blues. In het seizoen 2016/17 werd hij verhuurd aan Ajax, waarmee hij de Europa League-finale bereikte. In de zomer die volgde werd hij voor tien miljoen euro verkocht aan Lyon. Het is onbekend welk bedrag Lyon wil zien voor Traoré.