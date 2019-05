‘Sarri weg bij Chelsea; onderhandelingen met nieuwe club in volle gang’

Maurizio Sarri en Chelsea gaan per direct uit elkaar, zo meldt Sportitalia vrijdagavond. Volgens het Italiaanse tv-station heeft de trainer een akkoord bereikt met zijn werkgever over ontbinding van zijn contract, dat nog twee jaar doorliep. De verwachting is dat Sarri op korte termijn gepresenteerd wordt als de nieuwe coach van Juventus.

Sarri en zijn zaakwaarnemer Fali Ramadani hebben vrijdag gesproken met Chelsea-directrice Marina Granovskaia over de ontbinding van zijn contract, zo weet een journalist die close is met het kamp rond de oefenmeester te melden. Tijdens de vergadering zou de ervaren trainer te kennen hebben gegeven om verschillende redenen weg te willen uit Londen. De ex-coach van Napoli heeft heimwee en wil weer dichterbij zijn familie wonen en werken. Ook bevalt het Italiaanse voetbal hem beter dan het Engelse.

Met de ontbinding van zijn contract bij Chelsea is de weg vrij voor Sarri om te tekenen bij Juventus. De Italiaan is nog in onderhandeling met la Vecchia Signora, maar verwacht wordt dat snel een akkoord zal worden bereikt. Juventus is blij met de contractontbinding tussen Sarri en Chelsea, omdat daardoor geen afkoopsom voor hem betaald hoeft te worden. In Turijn moet Sarri de opvolger worden van Massimiliano Allegri, die na het kampioenschap in de Serie A vertrok.

Het vertrek van Sarri, die woensdag met Chelsea de Europa League won, komt verre van uit de lucht vallen. De trainer toonde zich al langere tijd ongelukkig in Londen over onder meer het spelersmateriaal waarmee hij moest werken. Daar zou ook niet snel verandering in komen, omdat the Blues door een transferverbod komende zomer en winterstop geen aankopen mogen doen. Verder was Sarri niet te spreken over de kritische benadering van de Engelse pers ten opzichte van hem.