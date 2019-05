Rummenigge bezorgd om Ajax: ‘Hoe kun je met deze regels beleid maken?’

Karl-Heinz Rummenigge heeft zijn bedenkingen bij de huidige kwalificatieregels van de Champions League. De algemeen directeur van Bayern München wijst in een interview met Der Spiegel naar Ajax, dat ondanks de succesvolle Champions League-campagne van afgelopen seizoen veroordeeld is tot het spelen van twee kwalificatierondes. Rummenigge vindt dat dat de Nederlandse topclub in de problemen brengt.

"Ajax is kampioen geworden in Nederland en heeft de halve finale van de Champions League bereikt, maar volgend seizoen moeten ze opnieuw voorrondes spelen en met een beetje pech kunnen ze daarin uitgeschakeld worden", zegt de directeur van Bayern, die inziet dat de regeling beleidsmatig problemen met zich meebrengt voor Ajax. "Hoe kan je als club een financieel plan maken voor je team in zo'n situatie? Ik begrijp volledig dat zulke clubs een beetje meer zekerheid wensen."

Er wordt al lange tijd gesproken over een nieuwe opzet van de Champions League. Rummenigge is daar echter geen voorstander van. "Waarom zouden we iets moeten veranderen?", vraagt de oud-voetballer van Bayern en Internazionale zich hardop af. "De hele wereld is jaloers op onze Champions League. Het is met afstand 's werelds beste en moeilijkste competitie om te winnen. Elke keer als de spotlights aangaan en ik de hymne hoor krijg ik nog kippenvel."

Rummenigge heeft een verklaring voor de wens van Europese topclubs om het miljardentoernooi aan te passen. "Het heeft te maken met geld", aldus de voormalig Duits international. "Elke club probeert een beetje meer voor zichzelf te krijgen op het internationale toneel. De vijf grote Europese competities lijken tevreden te zijn met het huidige model, maar de Nederlanders, de Belgen, de Polen en de Oostenrijkers willen ook permanente vertegenwoordigers in het toernooi. En dat is begrijpelijk."

Er gaan stemmen op voor een zogenaamde Super League, een hele competitie tussen de grootste clubs ter wereld, die daarbij uit hun nationale competitie zouden stappen. Ook dat ziet Rummenigge niet zitten. "Met name de Spaanse clubs hebben lucratieve aanbiedingen ontvangen daarvoor", vertelt de algemeen directeur. "Maar voor ons bij Bayern München werd vrij snel duidelijk dat we niet zouden deelnemen, ongeacht hoeveel we zouden verdienen. Ik denk niet dat de Super League er snel komt. Tijdens mijn leven zal de Champions League blijven bestaan."