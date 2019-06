Liverpool - Tottenham: live-uitzending, aanvang en vermoedelijke opstellingen

Neemt Liverpool revanche voor de verloren finale van vorig seizoen, of grijpt Tottenham Hotspur de eerste eindzege van de Champions League in de clubgeschiedenis? Waar velen hoopten op een finale tussen Ajax en Barcelona, zijn het de twee Engelse grootmachten die zaterdagavond met elkaar de strijd aangaan in het Wanda Metropolitano. The Reds en the Spurs komen elkaar ieder seizoen tegen in de Premier League en hebben dan ook geen geheimen voor elkaar. Een tactisch steekspel lijkt derhalve aanstaande in wat de absolute climax van het seizoen 2018/19 moet worden.

Liverpool rekende in de knock-outfase af met Bayern München en FC Porto, alvorens het stuitte op Barcelona. Na een 3-0 nederlaag in het Camp Nou leek de ploeg van manager Jürgen Klopp dood en begraven, maar door een magische avond op Anfield was het de nummer twee van het afgelopen Premier League-seizoen dat zich plaatste voor de finale. Het verhaal van Tottenham is misschien wel net zo mooi, al zullen Ajax-supporters daar anders over denken. Na een 1-2 thuisnederlaag tegen het team van Erik ten Hag, keek Tottenham in de Johan Cruijff ArenA na 45 minuten spelen tegen een 2-0 achterstand aan. Ajax stond met anderhalf been in de finale, maar had geen antwoord op de goals van Lucas Moura. Diep in blessuretijd tekende de Braziliaanse aanvaller voor zijn derde en beslissende goal, waarmee hij Tottenham naar het Wanda Metropolitano schoot.

De managers

Gezien de prestaties in de Engelse competities het afgelopen seizoen lijkt Liverpool de favoriet. Echter, in de Champions League was Tottenham te sterk voor Borussia Dortmund, Manchester City en reuzendoder Ajax. Beide managers wilden in aanloop naar de finale niets weten van een rol als favoriet. Op de afsluitende persconferentie kwamen de negatieve statistieken van Klopp naar boven. Hij verloor zijn laatste zes finales als trainer. De Duitser heeft er zijn eigen kijk op: "Ik noem mezelf niet ongelukkig op dat vlak", aldus Klopp. "Sinds 2012 heb ik, op 2017 na, elk jaar in een finale gestaan. Je zou ook kunnen zeggen dat ik wereldrecordhouder ben als het gaat om het winnen van halve finales. Als ik mezelf nu als loser ga zien, heb ik een groot probleem."

De Duitse manager kreeg bijval van Pochettino. “Jürgen is een zeer succesvolle trainer. Hij is een geweldig persoon, altijd vrolijk, optimistisch, spontaan en natuurlijk. Mensen beoordelen hem op basis van de verloren finales, maar ik vind dat je het anders moet benaderen. Dit is namelijk de derde keer dat hij de finale bereikt. Dat is het zwaarste van allemaal. En tijdens de finale spelen veel beslissende factoren een rol. Om voor de derde keer de Champions League-finale te bereiken... chapeau! Ik bewonder hem enorm.”

Waar het vorig jaar enigszins een verrassing was dat Liverpool de finale haalde, is de verbazing dit seizoen ver te zoeken. De Engelse topclub maakt indruk. "Ten opzichte van toen zijn we nu veel volwassener", zei Klopp vrijdag op de afsluitende persconferentie. "We zijn een jaar ouder, hebben meer ervaring op topniveau. Vorig jaar waren we veel minder constant dan dit jaar. We gedragen ons nu ook anders als groep." De manager hoopt dat zijn ploeg lering heeft getrokken uit de verloren van vorig jaar tegen Real Madrid. "De omstandigheden, de tegenstanders, alles is anders. Voor mij was de verloren finale van vorig jaar vooral een beginpunt voor dit jaar. Van de wedstrijd zelf hebben we niets geleerd."

Blessures

Aan de kant van Liverpool ontbreekt Naby Keïta in de wedstrijdselectie. Hij raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Barcelona en is er zoals verwacht niet bij. Roberto Firmino was een vraagteken, maar is fit genoeg. De Braziliaanse aanvaller ontbrak op Anfield tegen Barcelona, maar is volledig hersteld van een spierblessure. “Ja, hij is er klaar voor. Of hij gaat starten? Dat ga ik niet zeggen. Hij is fit en beschikbaar”, aldus Klopp, die niets los wilde laten over een eventuele basisplaats.

Harry Kane ontbrak in beide duels met Ajax, maar is op tijd fit voor de Champions League-finale. Jan Vertonghen leek een groot vraagteken toen hij de Johan Cruijff ArenA op woensdag 8 mei op krukken verliet, maar de Belgische routinier kon de training alweer snel hervatten en is volledig hersteld. Davinson Sánchez moest de return in Amsterdam vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan, maar ook de Colombiaan is weer volledig hersteld en beschikbaar.

Vermoedelijke opstellingen

Pochettino staat voor een dilemma. Want hoewel Kane weer fit verklaard is, is het niet zeker of hij een basisplaats krijgt. De Engels international is de absolute leider van de ploeg, maar nu hij al ruim twee maanden geen wedstrijd heeft gespeeld, is het de grote vraag waar hij precies staat. Mocht Kane zaterdagavond starten tegen Liverpool, dan zal dat waarschijnlijk ten koste gaan van Lucas Moura of Heung-Min Son. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Zuid-Koreaan uit de basis wordt gehouden, waardoor Moura naar de bank wordt verdreven. Het zou een hard gelag zijn voor de Braziliaan, daar juist hij Tottenham met een hattrick naar de finale schoot. “Het wordt een zware en pijnlijke beslissing”, reageerde Pochettino tijdens de persconferentie. “Maar het hoort bij mijn baan om de opstelling te bepalen. Het gaat niet makkelijk worden om een beslissing te nemen.”

In de halve finale tegen Barcelona moest Klopp nog puzzelen en speelde Georginio Wijnaldum nog als linksbuiten, terwijl hij in de return koos voor Divock Origi in de punt van de aanval en Mohamed Salah met een blessure op de tribune zat. Zaterdagavond kampt Klopp met een luxeprobleem, want nu ook Firmino beschikbaar is, beschikt hij over een nagenoeg fitte selectie. Volgens Engelse media kiest de manager voor een middenveld bestaande uit drie personen, waardoor een speler uit het rijtje van Wijnaldum, James Milner, Fabinho en Jordan Henderson teleurgesteld gaat worden met een plek op de bank.

Vermoedelijke opstelling Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Mané, Salah, Firmino

Vermoedelijke opstelling Tottenham Hotspur: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko, Alli; Eriksen; Son, Kane

Live-uitzending en aanvang

De Champions League-finale tussen Liverpool en Tottenham Hotspur begint zaterdagavond 1 juni om 21.00 uur in het Wanda Metropolitano in Madrid. Na de oefeninterland van de Oranje Leeuwinnen tegen Australië begint de voorbeschouwing van Veronica om 20.30 uur. Ook op Ziggo Sport start de voorbeschouwing op de finale om 20.30 uur.