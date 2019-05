‘Mino Raiola drijft bestuur tot wanhoop en kost Matthijs de Ligt nóg een optie’

Manchester City heeft de interesse in Matthijs de Ligt op een laag pitje gezet. Volgens Goal hikt de regerend kampioen van de Premier League aan tegen de hoge salariseisen van de verdediger van Ajax. Het bestuur van de club ziet het niet zitten om zaken te doen met Mino Raiola, de belangenbehartiger van De Ligt, en kijkt voorlopig verder. Manchester City richt zich voornamelijk op verdedigers van Leicester City, zo klinkt het.

De werkgever van Josep Guardiola heeft al enige tijd belangstelling voor Harry Maguire, maar zijn prijskaartje kan een probleem vormen. "Hoewel de salariseisen van De Ligt die van de Engels international makkelijk overschaduwen, zouden beide deals in totaal ongeveer hetzelfde kunnen kosten", schrijft Goal. Dat heeft te maken met het prijskaartje dat Leicester City om de nek van Maguire heeft gehangen. Volgens sommige berichten kost Maguire omstreeks honderd miljoen euro.

Zodoende denkt Manchester City ook aan ploeggenoot Ben Chilwell. Naar verluidt heeft Leicester City in april laten weten dat de verdediger niet te koop is, maar is het standpunt van de club sindsdien veranderd. Toch hangt de mogelijke komst van Chilwell af van meerdere factoren. Niet alleen heeft Manchester City concurrentie van Atlético Madrid, ook zou een transfer pas plaatsvinden als Maguire inderdaad onhaalbaar blijkt, De Ligt kiest voor een andere club en Nicolás Otamendi zich niet bedenkt en tóch in Manchester blijft.

De Argentijn besloot aan het eind van vorig seizoen om deze zomer te vertrekken, om elders meer aan spelen toe te komen. Hij heeft de interesse gewekt van meerdere Europese clubs, maar Manchester City houdt er rekening mee dat Otamendi toch zou willen blijven nu Kompany definitief is vertrokken om speler-trainer te worden bij Anderlecht. Als de 31-jarige mandekker, wiens contract nog drie jaar doorloopt, er inderdaad voor kiest om te blijven, kan Manchester City zich richten op 'andere prioriteiten' om de transfermarkt.

Voor De Ligt blijven er voldoende opties over, al is Manchester City niet de enige club die is geschrokken van Raiola. Eerder werd al duidelijk dat Barcelona voorlopig niet wil voldoen aan de salariseisen van Raiola voor De Ligt en diens gewenste commissie voor zijn werkzaamheden. Donderdag werd De Ligt door Mundo Deportivo nog in verband gebracht met Real Madrid, terwijl ook de namen van Paris Saint-Germain en Manchester United veelvuldig de revue passeren.