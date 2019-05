Magnifieke Malen loodst Jong Oranje in eerste helft naar klinkende zege

Jong Oranje heeft het voetbaljaar 2018/19 vrijdagavond afgesloten met een eenvoudige overwinning op Mexico. Op De Vijverberg waren de Nederlandse talenten met name in de eerste helft een maatje te groot voor het Olympisch elftal van het Noord-Amerikaanse land: 5-1. Donyell Malen scoorde tweemaal, terwijl Calvin Stengs en Cody Gakpo een keer doel troffen en Mexico een eigen doelpunt maakte. Jong Oranje begint in september aan de kwalificatiereeks voor het EK 2021.

In het oefenduel werd alvast gespeeld met de nieuwe regels van spelregelcommissie IFAB, die officieel pas vanaf zaterdag 1 juni in werking treden. Het was voor spelers van de aanvallende partij verboden om in de muur van de verdedigende partij te staan bij een vrije trap, een doeltrap hoefde niet per se het zestienmetergebied uit en gewisselde spelers moesten het veld via de kortste weg verlaten. Op de andere nieuwe regels hoefde geen beroep te worden gedaan; keepers zouden bij een eventuele strafschop met maar één voet op de lijn hoeven te staan en doelpunten waarbij de bal tegen de arm of hand kwam zouden te allen tijde worden afgekeurd.

Noa Lang (Ajax), Owen Wijndal (AZ), Kjell Scherpen (FC Emmen), Ludovit Reis (FC Groningen), Mike van de Meulenhof (PSV) en Mitchell van Bergen (sc Heerenveen) maakten allemaal voor het eerst deel uit van de selectie van Jong Oranje, maar alleen Scherpen en Reis hadden een basisplaats in Doetinchem. De doelman kreeg nauwelijks de kans om zich te onderscheiden, want Oranje had de volledige controle over de wedstrijd. Het krachtsverschil werd binnen elf minuten tweemaal uitgebuit. Malen bracht Stengs met een scherpe pass in stelling om de score te openen met een stiftbal en bij de 2-0 waren de rollen omgedraaid: op aangeven van Stengs scoorde Malen uit een lastige hoek.

Drie minuten voor rust volgde de 3-0: een voorzet van Deyovaisio Zeefuik werd door Érick Aguirre in eigen doel gewerkt. Kort daarop bepaalde Malen de ruststand. Na een vlotte aanval tikte Dani de Wit de bal behendig richting Malen, die via de onderkant van de lat doel trof. Na de rust was het spel van Oranje een stuk slordiger dan voor rust. Mexico kreeg een paar goede kansen, maar Scherpen lette goed op. De keeper was echter kansloos door een door Perr Schuurs van richting veranderd schot van Alan Medina: 4-1. Bij Oranje maakten Van den Berg, Wijndal en Lang in de slotfase nog hun debuut als invaller; Gakpo bepaalde de eindstand twee minuten voor tijd van dichtbij.