‘VVV-Venlo raakt Steijn kwijt na lucratief buitenlands aanbod’

Maurice Steijn gaat aan de slag in de Verenigde Arabische Emiraten, zo meldt de Arabische krant Emarat Alyoum. De huidige trainer van VVV-Venlo is momenteel in de oliestaat om te onderhandelen met Al-Wahda, waar Henk ten Cate momenteel aan het roer staat. Steijn zou een lucratieve overeenkomst voor één seizoen kunnen ondertekenen in Abu Dhabi, de hoofdstad van het land.

Ten Cate gaat Al-Wahda vanwege familieomstandigheden verlaten en heeft Steijn zelf aanbevolen bij de clubleiding als zijn opvolger, zo klinkt het. De oefenmeester van VVV zat tijdens de wedstrijd tussen Al-Wahda en Al-Ain (1-0) naar verluidt op de tribune om zijn nieuwe werkgever te bekijken. Volgens Emarat Alyoum is het een kwestie van tijd voordat de overgang van Steijn naar de Verenigde Arabische Emiraten beklonken wordt.

Steijn is al langer bezig met een vertrek bij VVV. De coach was met PEC Zwolle in onderhandeling om de opvolger te worden van Jaap Stam, maar kwam er niet uit met de Overijsselaars. Steijn is sinds 2014 de trainer van VVV, de club waarmee hij in 2017 promoveerde naar de Eredivisie. Eerder was hij werkzaam als coach van ADO Den Haag.