Bookmakers houden ernstig rekening met Ballon d'Or-zege voor Van Dijk

Virgil van Dijk is een van de favorieten om er aan het einde van het jaar met de Ballon D'Or vandoor te gaan, zo leert een rondje langs de grootste bookmakers. De verdediger van Liverpool, die aan de vooravond staat van de Champions League-finale tegen Tottenham Hotspur, moet alleen Barcelona-ster Lionel Messi voor zich dulden.

Met inzet op vijfvoudig Ballon D'Or-winnaar Messi is bij bookmaker Sky Bet anderhalf keer je inleg te verdienen, terwijl Van Dijk goed is voor een quotering van 2,75. Er is duidelijk sprake van een tweestrijd, want voor de eerstvolgende favorieten Sadio Mané en Mohamed Salah van Liverpool keert de bookie zeventien keer de inleg uit. Juventus-aanvaller Cristiano Ronaldo, die net als Messi vijf keer de Gouden Bal won, volgt met een quotering van 26 op de vierde plaats.

Van Dijk wordt dit seizoen alom geroemd om zijn prestaties bij Liverpool en werd in Engeland eerder al gekozen tot PFA Player of the Year. Als de centrale verdediger erin slaagt om zaterdag de Champions League in de wacht te slepen met zijn club, dan wordt zijn kans op de Ballon D'Or waarschijnlijk nog groter. De laatste vijf jaar ging de prestigieuze prijs namelijk ook al naar een speler die in dat seizoen met zijn werkgever zegevierde in het miljardenbal. Van Dijk kan de eerste verdediger worden die er met de prijs vandoor gaat sinds Fabio Cannavaro in 2006.

Mocht Van Dijk de Champions League echter niet weten te winnen, dan heeft de ex-speler van Southampton en FC Groningen nog een ijzer in het vuur. In juni kan hij met het Nederlands elftal de eerste winnaar worden van de Nations League. Bekend is dat prijzen behaald met het nationale elftal een belangrijke rol spelen in de verkiezing om de Ballon D'Or. Overigens heeft ook Messi komende zomer de kans op een dergelijke prijs: de aanvaller gaat met Argentinië een gooi doen naar de Copa América.