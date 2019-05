‘In de winter was Donny van de Beek veel goedkoper, nu zijn ze te laat’

Tottenham Hotspur baarde een jaar geleden opzien, door te midden van het transfergeweld van de concurrentie geen enkele nieuwe speler binnen te halen. Sinds de komst van Lucas Moura in januari 2018 deden the Spurs geen aankopen meer, maar toch is de ploeg van Mauricio Pochettino erin geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van de Champions League. Martin Jol heeft er begrip voor dat Tottenham vorig jaar geen spelers kocht, vertelt hij in een interview met Football London.

Jol weet nog dat de beperkte transferactiviteit van Tottenham een groot thema was in de zomer van 2018. Onlangs sprak de oud-trainer van de club met voorzitter Daniel Levy en vertelde hij begrip te hebben voor diens terughoudendheid. "Ik zei tegen Daniel: 'Wie zou je kopen om Christian Eriksen te vervangen? Wie moet Jan Vertonghen en Kieran Trippier vervangen?' Men is nu kritisch op Trippier, maar wie zou je halen om hem te vervangen? Serge Aurier? Als Aurier nog bij Paris Saint-Germain zou spelen, zou je hem halen. Maar je hebt hem al", stipt de Nederlander aan.

"Hoeveel linksbacks zijn beter dan Danny Rose? Hoeveel nummers tien kunnen beter dan Dele Alli achter de linies lopen en doelpunten maken? Waar kun je een betere flankspeler of schaduwspits vinden dan Heung-Min Son? Die is er niet, dus het enige waar je aan zou kunnen denken is het binnenhalen van reservespelers", stelt Jol daags voor de Champions League-finale tussen Tottenham en Liverpool. "En hoeveel sterren zullen tweede viool willen spelen achter Harry Kane? Die zijn er gewoon niet. Je hebt Fernando Llorente al. Noem één reservespits die beter is dan Llorente: die is er niet. Ze moeten zich richten op jonge spelers die doorbreken uit de jeugdopleiding."

"Ajax en alle andere grote clubs beschikken over geweldige spelers die doorbreken. Dat is de toekomst van je club en dat heeft Tottenham ook gedaan met Kane en Harry Winks", stelt Jol. Hij benadrukt dat het bovendien niet makkelijk is om spelers te strikken die specifiek worden gehaald voor een rol als reserve. "Het komt dan aan op expertise. In de winter had je Donny van de Beek bijvoorbeeld voor veel minder geld kunnen halen, omdat hij niet altijd speelde. Dat is wat scouts moeten doen: de juiste spelers én de markt op waarde schatten. Nu ben je te laat; Tottenham zal niet vijftig of zestig miljoen pond neerleggen."