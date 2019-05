Klopp: ‘Ajax had het verdiend om morgen in de finale te staan’

Ajax stond begin mei op de rand van de finale van de Champions League, maar werd in de absolute slotfase van de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur alsnog uitgeschakeld. Liverpool-manager Jürgen Klopp, die aan de vooravond staat van de eindstrijd tegen the Spurs, voelt mee met de Amsterdammers. "Ajax had die finaleplek ook wel verdiend, vind ik", aldus Klopp vrijdag op de persconferentie.

"Maar zo gaat het in voetbal", zegt Klopp, geciteerd door het Algemeen Dagblad. De oefenmeester staat met Liverpool voor de derde keer in een Europese finale. Vorig jaar gingen the Reds in de Champions League-finale onderuit tegen Real Madrid (3-1), terwijl twee jaar eerder de Europa League-finale tegen Sevilla (3-1) verloren ging. "Wat ik heb geleerd van alle voorgaande finales? Eigenlijk niets. Het is telkens weer anders. De tegenstander, de omstandigheden. De nederlaag tegen Real Madrid had ook te maken met drie vreemde goals van de tegenstander."

Klopp denkt dat zijn ploeg klaar is voor de finale tegen Tottenham. "We hebben zoveel geleerd sinds de finale tegen Real", vertelt de Duitser. Hij ziet de nederlaag van vorig jaar als een 'startpunt' voor de stappen die Liverpool nadien heeft gezet. Zijn ploeg heeft meer ervaring en is ook 'letterlijk ouder', geeft hij aan. "Kijk naar Trent Alexander-Arnold, hij heeft weer vijftig duels meer in de benen. Vorig jaar waren we zelf ook verrast dat we in de finale stonden. Thuis speelden we steeds goed, maar uit stonden we zwaar onder druk tegen Manchester City en AS Roma. Dat was dit toernooi anders. We kunnen een hoog tempo ontwikkelen, we spelen beter voetbal."

Liverpool beschikt zaterdag over een nagenoeg fitte selectie. De nummer twee van de Premier League moet alleen Naby Keita missen. "Roberto Firmino is er klaar voor", reageert Klopp desgevraagd. Of de Braziliaan gaat starten, wil de coach nog niet zeggen. "Tenzij Mauricio Pochettino de hele opstelling van Tottenham ook prijsgeeft", lacht de ex-trainer van Borussia Dortmund. "Maar Firmino is fit, hij heeft mee getraind en hij is erbij. Als er niks gebeurd is vanaf het moment dat hij het vliegtuig uitstapte tot nu, tenminste."