Onderzoek naar matchfixing na 12-0 nederlaag Honduras op jeugd-WK

Noorwegen liet donderdag op het WK Onder-20 geen spaan heel van de leeftijdsgenoten van Honduras (12-0). Erling Braut Haaland nam maar liefst negen Noorse doelpunten voor zijn rekening en verbrak daarmee het record van Adaílton. De Braziliaan maakte in 1997 zes doelpunten tegen Zuid-Korea. Het huzarenstukje van Haaland zorgde voor nogal wat beroering in de voetbalwereld.

Jorge Salomón, voorzitter van de Hondurese voetbalbond, was na afloop in alle staten en repte in gesprek met Diario Diez over vermeende matchfixing. Volgens La Prensa heeft de preses zijn zorgen kenbaar gemaakt bij de FIFA en is er inmiddels een onderzoek op poten gezet om de opmerkelijke uitslag op het jeugdtoernooi in Polen tegen het licht te houden.

Salomón verwijst tegenover Diario Diez naar een samenwerking tussen de voetbalbond van Honduras en de FIFA om verdachte omstandigheden rondom wedstrijden hard aan te pakken. “We hebben een overeenkomst ondertekend dat de transparantie moet bevorderen. In dat kader is een onderzoek heel normaal. Het is de FIFA die de zaak verder uitzoekt, niet wij.”

De bondsvoorzitter voelt er niets voor om openlijk te speculeren, al doet de forse nederlaag hem wel veel pijn. “Ik denk dat onze spelers gewoon erg nerveus waren en daarom niet als elftal functioneerden. Ik hoop van ganser harte dat dat de ware reden is”, zo besluit de bondsvoorzitter uit Honduras.