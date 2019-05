PEC Zwolle gaat akkoord en ziet Ehizibue naar Bundesliga gaan

Kingsley Ehizibue maakt de overstap van PEC Zwolle naar 1. FC Köln, zo maken beide clubs vrijdagmiddag kenbaar via de officiële kanalen. De 24-jarige rechtsback zet zijn handtekening onder een vierjarig contract bij de Duitse promovendus. Nu de transfer rond is, heeft hij alsnog zijn gewenste transfer te pakken. Een halfjaar geleden weigerde Ehizibue op het laatste moment een overstap naar Genoa. Over de hoogte van de transfersom is vooralsnog niets bekend.

“Ik ben PEC Zwolle ontzettend dankbaar voor alles wat deze club voor mij betekend heeft. Hier heb ik mijn debuut in het profvoetbal mogen maken en mijn allereerste contract getekend”, zegt de vleugelverdediger op de clubwebsite van de Eredivisionist. “Ik voelde me altijd heel erg gesteund door alle mensen binnen de club en onze fantastische supporters. Mijn debuut tegen HHC Hardenberg zal ik nooit vergeten, net als mijn eerste doelpunt. Nu is het tijd om mijn grenzen te verleggen. Ik heb een goed gevoel bij mijn 1. FC Köln en zin in het nieuwe seizoen, maar zal PEC Zwolle ook zeker gaan missen. Eén ding is zeker; ik zal deze club voor altijd in mijn hart meedragen.”

Music videos are all the rage for transfer announcements now... So what better way to start than with a passionate rendition of the Hymne? ???? Welcome to #effzeh, Kingsley #Ehizibue! ??? pic.twitter.com/PLQxTARLAw — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) 31 mei 2019

Technisch directeur Gerard Nijkamp betreurt het vertrek van de verdediger. “We raken met Kingsley Ehizibue niet alleen een geweldige speler kwijt, maar ook een prachtig mens. Vanaf dag één was Kingsley zeer betrokken bij onze club en ook erg geliefd bij de supporters. Met recht een jongen van de club. Maar ook jongens van de club hebben een doel voor ogen. Voor Kingsley gaat nu een nieuw avontuur beginnen in een prachtige competitie. Wij wensen hem dan ook heel veel succes in de Bundesliga bij 1. FC Köln.”

Nijkamp liet eerder deze week weten dat hij voor de vervanger vn Ehizibue rondkijkt in de Eredivisie. Bart Nieuwkoop is zijn beoogde opvolger bij PEC. Nijkamp noemt de verdediger van Feyenoord, wiens contract nog een jaar doorloopt, een ‘interessante optie’ voor de Zwollenaren.