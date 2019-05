Door Van Bommel overgeslagen middenvelder duikt op in 2. Bundesliga

Marlon Frey heeft niet lang zonder club gezeten na zijn vertrek bij PSV. De 23-jarige middenvelder, wiens verbintenis in Eindhoven niet werd verlengd, tekende vrijdag een tweejarig contract bij SV Sandhausen uit de 2. Bundesliga. Frey kwam afgelopen seizoen tot 31 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong PSV.

Mark van Bommel zag in de Duitser geen toekomstige speler voor het eerste elftal van PSV. Daarnaast kan Frey vanwege zijn leeftijd niet langer uitkomen in het beloftenelftal, waardoor een transfer de beste oplossing is. De jonge middenvelder werd in zijn geboorteland opgeleid door Bayer Leverkusen en korte tijd uitgeleend aan 1. FC Kaiserslautern.

“Ik kijk heel erg uit naar de uitdaging bij SV Sandhausen voor me ligt”, stelt Frey in een reactie op de website van Sandhausen. “De club staat erom bekend jonge spelers in een stabiele omgeving op te leiden. Ik hoop het team te kunnen helpen. Ik ben bijzonder gemotiveerd en wil het komend seizoen zo goed mogelijk doen. De tweede divisie biedt voldoende uitdagingen voor ons.”

Sportdirecteur Mikayil Kabaca onderstreept de woorden van de kersverse aanwinst, die ook als vleugelverdediger inzetbaar is. “Marlon heeft ervaring opgedaan in de Bundesliga en zelfs Europees voetbal gespeeld. We volgen hem al behoorlijk lang en hopen gezamenlijk de volgende stap te kunnen zetten.”